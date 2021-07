Belgique, déjà la dernière pour Hazard ?

La défaite de la Belgique en quart de finale contre l'Italie marque la fin de la "génération dorée" avec plusieurs joueurs ayant plus de 30 ans.

La douloureuse défaite de la Belgique en quart de finale contre l'Italie à l'Euro 2020 marque la fin d'une génération dorée de joueurs.

Déjà la fin du voyage pour Eden Hazard en sélection ?

Hazard and Co. ont été éliminés du tournoi plus tôt que prévu. Après avoir éliminé le Portugal en huitièmes de finale, la Belgique semblait prête à faire de même avec l'Italie hier soir, mais ce n'était pas le cas.

La génération dorée de joueurs dont Eden Hazard, l'un des meilleurs groupes de joueurs de l'histoire de la Belgique, sera démantelée après l'Euro 2020, pour certains, cela pourrait être leur dernier tournoi majeur.

Et étonnamment, ils n'ont remporté aucune médaille, ni atteint une finale. Ils ont atteint les quarts de finale à trois reprises (Coupe du monde Brésil 2014, Euro 2016 et Euro 2020) et les demi-finales une fois - à la Coupe du monde 2018 Russie.

La position de ceux qui ont déjà plus de 30 ans est particulièrement frappante - parmi eux se trouve Eden Hazard. Il a eu 30 ans au début de l'année et est maintenant confronté à un dilemme - il doit décider s'il veut continuer avec l'équipe nationale dans sa tentative de se qualifier pour la Coupe du monde de l'année prochaine ou se concentrer sur le retour à sa meilleure forme avec son club.

Le cas de Hazard est particulier car c'est un joueur sujet aux blessures. Ses luttes pour être en forme ont affecté Madrid et la Belgique, qui étaient sans lui la nuit dernière après avoir subi une tension musculaire lors de l'affrontement en 8es de finale face au Portugal.