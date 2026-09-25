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Karim Malim
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Beckham va empocher une fortune colossale grâce à la Coupe du monde 2026

D. Beckham
Argentine vs Égypte
Argentine
Égypte
Coupe du monde
France vs Maroc
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Jordanie vs Algérie
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Tunisie vs Pays-Bas
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L'empire de David s'agrandit

David Beckham n'a plus besoin de courir après les projecteurs sur les terrains de football, sa notoriété s'étant transformée en un empire commercial qui continue de récolter des millions même après sa retraite. Alors que la Coupe du monde 2026 a enflammé les stades et les publicités à travers le monde, l'ancienne star anglaise a été l'un des principaux bénéficiaires financiers de cet événement mondial.

Le site « Foot Mercato » français, citant le journal The Telegraph, a rapporté que Beckham a perçu 38 millions de livres sterling, soit environ 44 millions d'euros, sous forme de dividendes, grâce à la forte croissance de l'activité de sa marque.

Une grande partie de ces bénéfices est liée aux contrats conclus par la société de gestion de sa marque avec de grandes entreprises internationales, parmi lesquelles McDonald's, Verizon, Pepsi et Lay's, dont les publicités ont dominé le paysage durant les rencontres de la Coupe du monde.

Le bond financier de Beckham ne s'est pas limité aux dividendes, puisque les revenus de sa marque ont augmenté de 20 % au cours de l'année en cours, atteignant 84 millions de livres sterling, soit environ 97 millions d'euros.

Ainsi, Beckham a continué de transformer son héritage footballistique et sa renommée mondiale en une immense source de revenus, confirmant que sa retraite du football n'a pas marqué la fin de son aventure avec les millions, mais le début d'une nouvelle étape de succès commercial.



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