Il y a près de trois ans, Emre Can, l’actuel capitaine du Borussia Dortmund, aujourd’hui blessé (rupture du ligament croisé), était élu « joueur de l’année 2023 en équipe nationale » avec une large avance. Près de 50 000 votes avaient alors été enregistrés lors du scrutin organisé par le club de supporters de la sélection allemande. Can en avait recueilli 64,6 %.

Il est vite apparu que ce résultat n’avait guère de sens. Le défenseur central n’avait joué que 412 des 990 minutes possibles avec la sélection allemande et n’était même pas entré en jeu lors de cinq des onze matches disputés en 2023. Mais deux comptes très suivis sur X avaient appelé, pour plaisanter, à voter pour Can. Leur appel avait été entendu.

Samedi aussi, un joueur de Dortmund a remporté un vote, avec un résultat pour le moins grotesque. Felix Nmecha a été élu homme du match lors de la victoire 1-0 du BVB contre l’Eintracht Francfort. L’international a recueilli 23 % des votes enregistrés sur l’application officielle de la Bundesliga entre la 86e minute et le coup de sifflet final.

Ce choix surprend à plusieurs titres. Nmecha avait été remplacé à la 79e minute, alors que le score était encore de 0-0. Jobe Bellingham était entré à sa place et, une minute plus tard, avait offert à Maximilian Beier le but de la victoire. Logiquement, grâce à son superbe but décisif, ce dernier aurait dû arriver en tête des suffrages des supporters. Ou peut-être Joey Veerman, qui a remarquablement organisé le jeu de Dortmund dans un rôle de meneur de jeu reculé.

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Felix Nmecha n’affiche plus au BVB la grande forme de la saison passée

Nmecha, lui, a livré une prestation terne et montré une nouvelle fois qu’il était loin de la grande forme de la saison dernière, qu’il avait réussi à conserver jusqu’à la Coupe du monde. Il était alors sur toutes les lèvres et au cœur de nombreuses rumeurs de transfert, selon lesquelles des clubs anglais auraient été prêts à débourser pour lui des sommes à trois chiffres en millions.

Jusqu’ici, Nmecha a toutefois manqué son début de saison, si l’on excepte son important doublé après son entrée en jeu contre le promu Paderborn (3-0), avec notamment un but sur retourné acrobatique. Pour le reste, il n’a inscrit aucun autre but ni délivré la moindre passe décisive.

Cela ne veut pas dire pour autant que le joueur de 26 ans soit complètement à côté de la plaque. Ses chiffres dans les principales statistiques se situent dans la bonne moyenne. Mais les attentes envers un joueur comme lui, censé faire la différence pour le BVB, sont tout simplement plus élevées qu’envers les autres. « Le BVB n’est pas le même avec ou sans Felix », avait déclaré l’entraîneur Niko Kovac en avril dernier, lorsque Nmecha était absent en raison d’une déchirure ligamentaire au genou. Son rôle de joueur de liaison avait alors réellement manqué au Borussia.

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Felix Nmecha : pertes de balle, manque d’intensité et de rythme

À présent, pourtant, les points faibles de Nmecha l’emportent largement sur ses qualités. Dans la construction du jeu, il perd inutilement le ballon, souvent par légèreté. Dans les duels défensifs, il manque d’engagement et de solidité, tandis que ses déplacements sans ballon peuvent être améliorés. Il manque aussi actuellement d’intensité dans les deux sens du jeu et, malgré un temps de jeu régulier, de rythme.

On ne peut pas reprocher à l’international aux 14 sélections de ne pas faire d’efforts. Nmecha prend ses responsabilités sur le terrain, court et tente beaucoup de choses, mais ses initiatives échouent trop souvent ou ses décisions ne sont pas les bonnes. Comme il évolue fréquemment dans des espaces réduits, cela crée généralement aussitôt des situations dangereuses.

« Felix n’est certainement pas encore au niveau qu’il peut atteindre », avait déclaré Kovac il y a six semaines, après avoir sorti Nmecha à la pause à Hoffenheim à la suite d’une première période décevante. « Il a disputé la Coupe du monde. Sa préparation n’a peut-être pas été celle dont on a l’habitude, mais il a maintenant besoin d’un peu de temps. Nous devons le faire monter progressivement en puissance. Physiquement, il n’est pas encore au niveau où j’aimerais le voir, celui qu’il peut atteindre et qu’il a déjà atteint. Mais ça viendra. »

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Une pause ferait du bien à Felix Nmecha, en méforme

À Dortmund, on attend encore ce moment, même si Nmecha a désormais disputé trois matches de 90 minutes et a incontestablement progressé par rapport au début du mois de septembre. Ses prestations ne sont toutefois pas encore dominantes. Sur ce point, il lui reste beaucoup de chemin à parcourir.

« La gestion de la charge de travail est toujours une expression amusante », a déclaré Nico Schlotterbeck à Sky après la victoire contre l’Eintracht, interrogé sur les longs déplacements effectués par les joueurs de Dortmund ces derniers jours. « Moi, je peux toujours jouer », a assuré le capitaine, avant de nuancer : c’est peut-être plus facile pour lui en tant que défenseur, « devant, c’est un peu différent, je crois ».

Nmecha est le septième joueur du BVB en nombre de minutes disputées. Compte tenu de cette charge et de sa méforme, une pause lui ferait du bien. Kovac a laissé entrevoir cette possibilité dès mardi, lors du match de Coupe d’Allemagne contre Brême. L’entraîneur a expliqué que Jobe Bellingham serait « certainement de retour pour la Coupe » et qu’il débuterait probablement la rencontre. Il paraît par ailleurs peu probable qu’il laisse Veerman sur le banc après sa bonne prestation.

Une place sur le banc serait peut-être exactement le bon déclic, au bon moment, pour Nmecha. Il montre des qualités, mais manque cruellement de constance. Kovac doit trouver le moyen de lui permettre de retrouver sa force et de stabiliser ses performances. Car le BVB a incontestablement besoin d’un Nmecha capable d’incarner de nouveau le joueur dynamique qui faisait la différence la saison passée.

Felix Nmecha : ses statistiques avec le BVB