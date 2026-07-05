L’attaquant de la Real Sociedad, Mikel Oyarzabal, est l’un des joueurs clés de la sélection espagnole pour la Coupe du monde 2026.

Il a déjà inscrit 4 buts sous le maillot de la Roja dans cette Coupe du monde 2026, en plus des 15 réalisations qui ont ponctué sa dernière saison avec la Real Sociedad en Liga.

Selon le journal Sport, ses performances de haut niveau devraient attirer l’intérêt de plusieurs clubs, dont le FC Barcelone.

Âgé de 29 ans, l’attaquant basque dispose encore de plusieurs saisons au plus haut niveau et est lié à la Real Sociedad jusqu’en 2028.

Le club catalan doit se renforcer en attaque cet été après le départ de Robert Lewandowski, et la priorité de la direction reste l’Argentin Julián Álvarez, buteur de l’Atlético de Madrid.

Si le Barça échoue à recruter l’Argentin, il se tournera vers d’autres profils, et celui d’Oyarzabal émerge comme une alternative crédible à l’attaquant madrilène.

Ces dernières heures, l’intéressé s’est exprimé au sujet de cet intérêt potentiel.

D’après ses déclarations, un éventuel transfert s’annonce complexe. Interrogé par l’émission « El Partidazo » sur la radio COPE, il a affirmé : « Je l’ai déjà dit à plusieurs reprises : je suis heureux à la Real Sociedad. Pour moi, ce club est comme ma maison. »

Il a ajouté : « La Real Sociedad m’a également soutenu dans les moments les plus difficiles, lorsque je traversais ma pire période. C’est grâce à la Real Sociedad que je suis ici aujourd’hui. Je n’ai pas grand-chose à ajouter. »