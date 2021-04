Bayern-PSG – Marquinhos : « Aucune revanche à prendre »

Pour Marquinhos, ce Bayern-PSG n'est en aucun cas la revanche de la finale perdue en 2020 contre le club bavarois.

Mercredi, le PSG se déplace à Munch (21h00) pour y affronter le Bayern en quart de finale de la Ligue des champions. Et c'est Marquinhos, défenseur et capitaine du PSG qui a répondu aux questions des journalistes lors de la conférence de presse d'avant-match. Et le Brésilien s'est montré déterminé et a également apporté son soutien à Neymar, expulsé contre Lille, samedi dernier.

Dans quel état d'esprit est le PSG avant ce choc

« L'état d'esprit est le meilleur possible, c'est le bon moment. Quand les grands matchs arrivent on est toujours très motivés. On a encore un jour pour se préparer et bien analyser cette équipe adverse. Il faudra faire un très grand match pour repartir d'ici avec un bon résultat. Il n'y a pas de revanche à prendre par rapport à la saison dernière, c'est un autre contexte, chaque match a son histoire, après si certains veulent se servir de ça pour se motiver, pourquoi pas. »

Sur les individualités du PSG qui doivent faire la différence

« J'ai toujours préféré parler du collectif, surtout avant ce genre de matches. Quand on voit notre performance à Barcelone, le collectif était vraiment costaud, on l'a vu avant les individualités. Si tout le monde joue son rôle sur le terrain avec le bon état d'esprit, les individualités s'en sortiront ensuite. Je préfère mettre l'équipe en avant, on ne peut pas toujours parler des cas particuliers. »

Le PSG est-il en forme ?

« Je pense que l'équipe est bien, on a eu beaucoup de matchs avec les sélections et tout mais ce n'est pas quelque chose de négatif. On n'est pas là pour dire que nous sommes fatigués, on a un grand staff qui nous aide. Quand le joueur rentre sur le terrain, même s'il est un peu fatigué il se donne à fond. Il faut juste savoir le dire quand on n'en peut plus, il y a d'autres joueurs qui peuvent entrer et qui sont frais. Et surtout toutes les équipes ont joué beaucoup de matches, le problème est le même pour tout le monde. Là on a perdu des joueurs aussi à cause de la Covid-19 (Florenzi et Verratti, n.d.l.r.), c'est une situation différente de l'ordinaire, il faut savoir s'adapter. »

Quelles sont les leçons tirées de la défaite en finale la saison dernière ?

« Les finales se jouent sur des petits détails, tu dois marquer sur le peu d'occasions que tu as, demain ça sera pareil. Eux aussi savent qu'ils devront concrétiser leurs occasions. Tout le monde est conscient que demain ça se jouera sur des détails. »

Sur l'attitude de Neymar, expulsé face à Lille

« Ney, je le connais depuis des années, on sait que c'est un compétiteur, si on regarde bien l'action il est victime une faute, il est venu chercher le ballon, il a mis beaucoup d'engagement... C'est un grand joueur, il est très motivé, ce qui s'est passé, c'est désormais du passé. Demain on a besoin de grands joueurs pour faire un grand match, on ne va pas refaire l'histoire, demain c'est la Ligue des champions, on apprend de nos erreurs et on pense à ce qu'on doit faire demain. »