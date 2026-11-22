Partager Suivez GOAL sur Google

Le Bayern Munich pourrait devoir revoir sa position sur le mercato de janvier après les blessures de Harry Kane et Michael Olise. Son président, Herbert Hainer, a reconnu que le club, qui ne prévoyait pas de recruter, devait désormais rester attentif aux possibilités sur le marché.

Publicité

La crise à l’Allianz Arena

La préparation tactique de Vincent Kompany est devenue un véritable casse-tête après une série de blessures qui a décimé ses options offensives. Le coup le plus dur est l’absence de l’attaquant vedette Harry Kane , qui devrait être indisponible trois à quatre mois après une déchirure de la syndesmose de la cheville gauche subie lors du récent match nul (1-1) contre Cologne . Ismael Saibari, Serge Gnabry et Alphonso Davies étaient déjà blessés, laissant le leader de Bundesliga à court de buteurs confirmés.

Olise devrait lui aussi manquer le prochain match de Ligue des champions contre Lille. Sa blessure au pied avait initialement été diagnostiquée comme une simple contusion, mais les délais restent serrés pour son retour. Kompany pourrait même devoir confier la pointe de l’attaque à des adolescents, tant les options expérimentées lui manquent.

Un changement de cap possible sur le mercato

Avant ce week-end, les dirigeants munichois auraient décidé de ne pas recruter en cours de saison, alors même que des joueurs libres de premier plan comme Jadon Sancho ou Karim Benzema étaient théoriquement disponibles. La gravité de la situation les a toutefois amenés à changer de ton. Le président du club, Herbert Hainer, a reconnu que le Bayern gardait désormais une « porte entrouverte » pour d’éventuels renforts hivernaux si l’infirmerie ne se vidait pas comme prévu avant la nouvelle année.

Face à la presse, Hainer a reconnu que ces récents revers étaient inattendus. « Le fait est que nous ne nous attendions pas à cette situation, il faut le dire clairement. Je ne pense pas que nous devrons réagir à nouveau pendant la trêve hivernale, mais on voit à quelle vitesse les choses peuvent évoluer. Depuis vendredi, nous avons eu deux blessures supplémentaires. Si cela s’avérait nécessaire, le FC Bayern est toujours capable de réagir. Mais ce n’est pas ce que nous souhaitons », a déclaré le président, cité par BILD.

Publicité Publicité

Ménager les joueurs encore disponibles

Luis Diaz et Jamal Musiala retrouvent la forme, mais le club se garde de les réintégrer trop vite dans le onze de départ, au risque de les perdre à nouveau pour une longue période. Le directeur sportif Max Eberl a souligné la nécessité de ménager les joueurs dont dispose actuellement Kompany. « Avec Jamal et tous les garçons que nous avons actuellement, nous devons faire attention », a-t-il averti, tout en rappelant que l’équipe devait obtenir des résultats malgré son effectif réduit.

Related Topics

Flexibilité Digitale beIN Sports CONNECT ✅ L'application vous donne un accès instantané et en mobilité aux chaînes beIN SPORTS (1, 2, 3 et le bouquet Max) pour ne rater aucun match du Bayern Munich ou de Dortmund. ✅ Il s'agit d'une offre OTT (Over-The-Top) ; vous n'avez donc besoin d'aucune box internet spécifique, d'aucun opérateur TV ni de décodeur physique pour vous abonner et regarder les matchs. ✅ L'absence d'engagement vous permet de vous abonner uniquement lors des mois décisifs de la saison allemande et de résilier votre contrat en un seul clic pendant la trêve estivale. Prix mensuel à partir de 15,00 € par mois S'abonner à beIN CONNECT

Le Bayern se concentre sur les sept prochains matches avant la trêve de Noël, qu’il devra disputer selon un calendrier difficile avec une attaque remaniée. Eberl a insisté sur l’obligation de rester performant malgré l’adversité. « Nous devons continuer à être performants. Pas besoin de grands discours pour l’instant. Nous avons cet effectif tel qu’il est aujourd’hui. Et avec lui, nous devons simplement essayer d’obtenir des résultats lors des sept prochains matches », a-t-il déclaré dans son analyse d’après-match.

Les jeunes talents sur le devant de la scène

Kompany a dû puiser dans le centre de formation du club, offrant à Noah Codjo-Evora, 19 ans, ses débuts en fin de match contre Cologne. D’autres espoirs sont également envisagés, comme Bastian Assomo, 16 ans, qui brille avec l’équipe d’Allemagne des moins de 17 ans. L’entraîneur belge entend toutefois préserver le calme dans le vestiaire plutôt que de céder à la pression d’une infirmerie qui se remplit.

Publicité

L’entraîneur préfère miser sur l’effort collectif plutôt que sur l’idée d’un sauveur providentiel. « Je n’aime pas la panique dans le football. Alors, élaborons maintenant un plan ensemble, dans le calme, et battons-nous jusqu’au bout. Vraiment ! Puis obtenons nos résultats. Quant à savoir qui aura un rôle à jouer, nous ne pouvons pas encore le dire », a déclaré Kompany.