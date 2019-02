Bayern Munich - Arjen Robben rend hommage à Franck Ribéry

Régulièrement blessé en marge de sa dernière saison au Bayern Munich, Arjen Robben, 35 ans, a tenu à rendre hommage à un coéquipier : Franck Ribéry.

"C'est très, très frustrant. Nous essayons tout, mais pour le moment ça ne va pas. Malheureusement c'est exactement ça le problème : on ne sait pas ce que c'est. C'est vraiment difficile", confiait un Arjen Robben absent des terrains depuis 27 novembre dernier et un doublé inscrit face à Benfica (5-1) en Ligue des champions, dans un entretien accordé au quotidien allemand Bild, samedi.

Contraint de rester sur la touche, celui qui a d'ores et déjà annoncé son départ du Bayern Munich en fin de saison s'est de nouveau prêté au jeu de l'interview, pour le compte du tabloïd anglais The Guardian. L'occasion pour lui de rendre hommage à un coéquipier avec lequel il aura fait bon nombre de ravages dans les défenses adverses ces dernières années, un certain Franck Ribéry, l'autre vieux briscard offensif du groupe de Niko Kovac.

"Nous avons réalisé quelque chose d'extraordinaire au club"

"Ces dix années (au Bayern) auraient été totalement différentes sans Franck. Nous avons réalisé quelque chose d'extraordinaire au club et je lui en suis très reconnaissant. Sans lui, cela aurait été différent", a en effet avoué le joueur de 35 ans, dont la relation technique avec l'ancien joueur de l'Olympique de Marseille n'est plus à prouver. Malheureusement, toujours sujet à des douleurs, Arjen Robben manquera l'occasion de faire briller le Français mardi soir, pour le compte des huitièmes de finale de Ligue des Champions face aux anglais de Liverpool. Une équipe dont il a justement reconnu la progression.

"Je pense que si vous me demandez quel est le pire stade pour moi, c'est probablement celui de Liverpool", a d'abord confié l'ailier hollandais, avant de reconnaître le bon travail de Jürgen Klopp depuis son arrivée sur les bords de la Mersey. "Ils se sont vraiment bien développés. Le responsable a fait du bon travail. L'année dernière, ils étaient en finale de la Ligue des champions et ils sont actuellement au top. Il y a très longtemps qu’ils ont remporté cette coupe et c’est celle dont ils rêvent", a ensuite ajouté Arjen Robben, qui a connu maintes désillusions sur la mythique pelouse d'Anfield durant sa carrière.