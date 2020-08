Bayern Munich - Alphonso Davies : "L'impression d'être au sommet du monde"

Le jeune latéral gauche du Bayern, seulement âgé de 19 ans, a été récompensé de sa saison de haute volée par un titre en Ligue des Champions. Précoce.

L'arrière gauche du , Alphonso Davies, admet qu'il n'aurait jamais deviné qu'il deviendrait le premier Canadien à remporter la . Le défenseur de 19 ans a joué les 90 minutes complètes alors que son équipe allemande battait le 1-0 en finale, dimanche. Ce fut une saison pleine pour Davies, qui n'a commencé à jouer pour l'équipe première du Bayern qu'en 2019 après avoir rejoint le club un an auparavant en provenance des Whitecaps de Vancouver.

Déjà un habitué de l'équipe nationale du , le jeune joueur n'a pas perdu de temps pour remercier son pays pour son soutien alors qu'il savourait son triomphe en Ligue des champions. "Je veux juste dire merci les gars de m'avoir soutenu à la maison. C'est pour vous les gars", a déclaré Davies après le match.

"On se sent bien, on a l'impression d'être au sommet du monde"

"Vous savez, qui aurait pensé qu'un gars du Canada évolue dans un club comme le Bayern Munich et remporte la Ligue des champions ? Je n'aurais jamais pu le deviner. Si quelqu'un me l'avait dit il y a deux ans, j'aurais dit que vous mentiez, mais je veux dire que les rêves deviennent réalité et je veux juste dire merci à tous de m'avoir soutenu chez moi. On se sent bien, on a l'impression d'être au sommet du monde. Vous connaissez des moments comme ceux-là dont vous rêvez enfant et je ne peux vraiment pas y croire", a-t-il ajouté.

"Tout au long de la saison, nous avons dû construire la chimie de l'équipe ... et gagner le triplé est une sensation incroyable", s'est félicité le défenseur. À propos de l'unique buteur du match, Kingsley Coman, le Bavarois a ajouté: "Kingsley, nous savions qu'il a du rythme, qu'il peut jouer de manière incroyable et aujourd'hui il l'a montré (...) Cela montre simplement que ce type est plein de surprises", a estimé celui qui était arrivé en Bavière pour concurrencer le joueur formé au PSG.

Le jeune Canadien a également rendu hommage au manager Hansi Flick, qui a remplacé Niko Kovac plus tôt dans la saison et a maintenant mené le club à un sixième titre en Ligue des champions. "Hansi Flick est un bon gars à tous les niveaux, tout le monde l'aime, il n'y a pas vraiment beaucoup de choses négatives que vous pouvez dire à propos de Hansi", a déclaré Davies. Pour une première saison, force est de constater qu'il est en effet difficile de faire mieux...