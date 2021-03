Équipe de France - Lizarazu vole au secours de "l’égoïste" Mbappé

Plus que décevant sur les dernières sorties des Bleus, Kylian Mbappé fait l’objet de nombreuses critiques. Injustifiées selon Bixente Lizarazu.

Passé à côté de son match face à l’Ukraine (1-1) mercredi dernier, Kylian Mbappé avait l’occasion de se rattraper quatre jours plus tard face au Kazakhstan (2-0). Entré en jeu en seconde période, l’attaquant de 20 ans a provoqué puis… raté un penalty, quelques instants après avoir oublié Thomas Lemar, absolument seul face au but vide.

Les réseaux sociaux et autres émissions de débats footballistiques n’ont pas eu besoin de plus pour descendre le meilleur buteur du PSG cette saison, avec un mot qui revenait sans cesse : l’égoïsme de Mbappé, symbolisé par l’action visuellement forte avec Lemar. Mais c’était sans compter sur le soutien de Bixente Lizarazu, auteur d’un parallèle intéressant avec l’idole de jeunesse du Parisien.

"Reproche-t-on aux plus grands attaquants du monde, à Cristiano Ronaldo, d’être égoïstes ?"

"Je trouve que les critiques qu'on lui fait à ce sujet sont bien excessives. Reproche-t-on aux plus grands attaquants du monde, à Cristiano Ronaldo, d’être égoïstes ? Ils cultivent tous une forme d’égoïsme, indispensable pour parvenir à ces hauteurs. On reproche bien des choses à Mbappé en oubliant que c’est le même joueur, avec les mêmes qualités et les mêmes défauts, qui vient d’inscrire un triplé au Camp Nou contre le Barça et qui, dans quelques mois peut-être, qualifiera les Bleus pour une finale d’Euro sur l’une de ses fulgurances…", a déclaré l’ancien latéral gauche dans L’Équipe.

"Avec lui, tout est démesuré, dans les compliments comme dans les critiques, et il peut passer en quelques jours du génie absolu à la starlette égoïste. Je ne vois Mbappé ni comme un Dieu ni comme un diable. Entre ces deux extrêmes, il y a une nuance à trouver. Ce n’est pas la mode, je sais…", a conclu Lizarazu, toujours aussi pertinent sur le sujet.