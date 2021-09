Bayern : Cuisance blesse gravement un coéquipier à l’entrainement

Le milieu français Michael Cuisance a blessé volontairement son coéquipier au Bayern, Sven Ulreich. Celui-ci risque d’être longtemps out.

Lundi, deux joueurs se sont blessés à l'entraînement au FC Bayern Munich. Selon une information divulguée par Bild, Sven Ulreich et Jamal Musiala ont été touchés. Les deux joueurs faisaient partie d'un match d'entraînement dans lequel seuls les joueurs qui n'étaient pas dans le onze de départ lors de la victoire 7-0 contre le VfL Bochum samedi ont été utilisés.

Concernant Ulreich, c'est à la suite d'une grose semelle de Cuisance qu'il a contracté son coup. Le milieu français n'y est pas allé avec le dos de la cueillière, provoquant une sérieuse blessure chez son coéquipier. Le gardien remplaçant de 33 ans a crié de douleur et peu de temps après, il a été évacué du terrain avec un genou bandé dans une voiturette de golf. Toujours selon Bild il s'est déchiré le ligament interne du genou et sera absent pendant au mois deux mois.

Nagelsmann a rappelé à l'ordre Cuisance

Après ladite scène, il y a eu une conversation entre l'entraîneur Julian Nagelsmann et Cuisance. Le Français, qui a évolué en prêt à l'Olympique de Marseille la saison dernière, avait déjà touché la nouvelle recrue Marcel Sabitzer sur le bras droit lors d'une séance d'entraînement la semaine dernière.

Cuisance a-t-il laissé parler sa frustration, après un début de saison qui le voit rester totalement à l'écart des joutes de son équipe ? Ce n'est pas exclu. L'ex-Bleuet n'a toujours pas disputé la moindre minute alors que sa formation en est à six matches disputés. Et il est le seul dans ce cas au sein de l'effectif pro, tout comme Roca, Tillman et... Ulreich.

Peu de temps après l'incident en question, Marc Roca a a aussi blessé Jamal Musiala, qui a ensuite été amené à l'infirmerie avec une cheville bandée, également en voiturette de golf. Selon les informations de Goal et de SPOX, un premier examen IRM cet après-midi a montré que le jeune de 18 ans n'avait pas de déchirure ligamentaire à la cheville. Musiala ne pourra cependant pas s'entraîner pendant quelques jours, et sa participation au match contre SpVgg Greuther Fürth vendredi est incertaine.