Alexandre Pato, ancienne star de Milan, a révélé la nature des démarches entreprises par le club italien pour recruter l'une des vedettes du Real Madrid.

Des rumeurs ont circulé selon lesquelles Milan cherchait à finaliser le transfert d'un grand joueur avant la date limite, à l'approche de la fin de la période des transferts estivale.

À cette époque, Endrick, joueur du Real Madrid, figurait parmi les noms pressentis pour rejoindre les Rossoneri, mais aucun accord n'a finalement été trouvé.

Le prêt de l'attaquant de 20 ans n'était pas impossible, dans un contexte de craintes liées à la rareté des opportunités de jouer au stade Santiago-Bernabéu. Ces craintes se sont confirmées jusqu'ici : après 8 matchs de la saison, il n'a participé qu'à 4 minutes de jeu.

Lors de son intervention au festival du sport de la ville de Trente, Alexandre Pato est revenu sur son parcours avec les Rossoneri et a également eu quelques mots au sujet d'Endrick, dans un entretien accordé au journal La Gazzetta dello Sport.

Pato a affirmé qu'il serait préférable que le jeune joueur trouve un nouveau club, soulignant dans le même temps que Cardinale a tenté de le recruter durant l'été.

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Interrogé sur Endrick, il a déclaré : « Je pense qu'il a besoin de changer, car il n'est pas facile de trouver une place pour lui au Real Madrid. Je ne connais pas son avis sur la question, mais il ne peut pas toujours laisser la décision à ses agents. Selon moi, il doit trouver un autre club. »

Il a poursuivi : « Je sais que Cardinale essayait de le faire venir à Milan, mais il n'y est pas parvenu. Il pense toujours à l'intérêt de Milan. Nous avons un peu discuté à Copenhague il y a quelques jours. Il tient énormément à Milan et fera tout son possible pour le club. »

À propos de ses vœux pour Milan, dans un contexte de concurrence difficile avec l'Inter, il a déclaré : « Pour moi, l'Inter et Milan font toujours partie des candidats à la victoire. Dans la course au Scudetto, je suis aussi Naples, car ils possèdent une bonne équipe... Assez parlé de l'Inter maintenant ! (rires) J'espère que Milan atteindra la finale de la Ligue des champions dès que possible. »

Il a exprimé son admiration pour le style offensif de l'entraîneur Rúben Amorim, et a déclaré : « Désormais, tout le monde attend de lui qu'il ramène Milan en Ligue des champions, et peut-être qu'il remporte le championnat. Il est toutefois juste de lui accorder un peu de temps, car il est arrivé récemment, pour comprendre les difficultés du championnat italien. Mais j'ai le sentiment qu'Amorim réalisera une bonne performance cette année et comblera les supporters. »