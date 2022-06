Batlles : "Venir en Ligue 2, je ne le voyais qu'à Saint-Etienne"

Le nouvel entraîneur des Verts espère connaître le même succès qu'à Troyes, où il avait fait remonter le club en Ligue 1.

C'est une nouvelle ère qui s'ouvre dans le Forez. Reléguée en Ligue 2 à l'issue du barrage contre Auxerre, l'AS Saint-Etienne va désormais devoir se reconstruire pour retrouver l'élite du football français.

"Je ne vends pas du rêve"

Un nouveau départ qui se fera sous l'égide de Laurent Batlles, promu avec Troyes il y a tout juste un an, avant d'être remercié en cours de saison.

"Je suis très heureux d'être ici. Depuis mon départ de Troyes, où j'ai vécu certaines choses et où j'ai grandi en tant qu'entraîneur, j'étais dans l'attente d'un projet en Ligue 1 car je me voyais entraîner une équipe de l'élite dans la durée. Venir en Ligue 2, je ne le voyais qu'à Saint-Etienne", a assuré le principal intéressé en conférence de presse.

"Ce projet est vraiment intéressant à relever, mais je ne vends pas du rêve. C'est un projet sur deux ans, avec une construction d'équipe, avec à la fois beaucoup d'ambitions, mais aussi de l'humilité, car c'est un championnat très compliqué."

Un effectif resserré à prévoir

Le nouvel homme fort du club a également évoqué la construction de son effectif, déjà en cours avec les arrivées de Briançon, Giraudon et Chambost.

"Je suis en train de rencontrer tous les joueurs un par un. Certains veulent rester, d'autres non, mais en attendant, chacun doit être dans une optique de travail", a-t-il affirmé.

"Ensuite, avec un centre de formation aussi performant, ce serait dommage de ne pas s'en servir largement. L'idée, c'est d'avoir une ossature de quinze joueurs expérimentés, avec notamment des éléments qui ont connu le haut de tableau de L2 et ont le super état d'esprit (...) plus cinq ou six jeunes joueurs qui performeront dans la préparation."