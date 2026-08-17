Le club de Monaco tient à recruter l'une des stars arabes lors du mercato estival en cours.

Selon le réseau « Football Italia », Monaco a rehaussé son offre pour s'attacher les services de l'Algérien Farès Ghedjemis, ailier de Frosinone, dans un contexte de forte concurrence sur ce dossier avec Besiktas, le Celtic et les Glasgow Rangers.

Le média a indiqué que le club italien se rapproche d'une contrepartie financière pouvant atteindre 20 millions d'euros pour laisser partir Ghedjemis.

Tout au long de l'été, le marché des transferts a été le théâtre d'une véritable bataille pour recruter le joueur, qui fêtera ses 24 ans le mois prochain, Frosinone tenant à obtenir un important retour financier de sa vente.

Frosinone avait déjà refusé des offres d'un montant de 8 millions d'euros en janvier, avant que la valeur du joueur ne soit multipliée par plus de deux, grâce à ses performances qui ont contribué à la montée de l'équipe en Serie A.

Ghedjemis a inscrit 15 buts et délivré 3 passes décisives en 37 apparitions en Serie B.

Frosinone a refusé plusieurs offres formulées par le Celtic et les Rangers, tandis que la concurrence principale semble désormais se jouer entre Monaco et Besiktas, dirigé par Vincenzo Italiano.

Selon le spécialiste belge du marché des transferts « Santi Aouna », Besiktas propose de meilleures conditions personnelles au joueur, mais Ghedjemis préfère rejoindre Monaco.

Frosinone préfère attendre et laisser les clubs se disputer le joueur sur le marché des transferts, alors que le prix réclamé pour sa vente continue de grimper et avoisine désormais les 20 millions d'euros.