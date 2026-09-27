Barthez laisse rapidement son empreinte avec l'équipe de France

Mike Maignan n'a pas eu besoin de beaucoup de temps pour s'adapter au nouvel entraîneur des gardiens de l'équipe de France. Le gardien français expérimenté s'est retrouvé face à une expérience différente avec Fabien Barthez, qui a débuté sa nouvelle mission après avoir rejoint le staff technique de Zinedine Zidane.

La relation entre un entraîneur et ses joueurs suscite habituellement le plus grand intérêt, mais le travail entre un gardien de but et son entraîneur revêt une spécificité particulière, en raison de la nature du poste et de son besoin d'un entraînement quotidien, d'une communication permanente et d'une confiance mutuelle.

Hugo Lloris et Mike Maignan avaient l'habitude de travailler avec Franck Raviot, qui a dirigé les gardiens de l'équipe de France pendant 16 ans, avant la fin de l'ère Didier Deschamps cet été, selon ce qu'a rapporté le site « Foot Mercato » français.

Avec l'arrivée de Zidane à la tête de l'équipe de France, celui-ci a décidé de faire appel à Fabien Barthez au poste d'entraîneur des gardiens, une nouvelle expérience pour l'ancien gardien, qui a commencé cette semaine à travailler directement avec Maignan.









Selon le journal français « L'Équipe », le gardien de Milan a rapidement manifesté son admiration pour le style de Barthez et sa méthode de travail, lors des entraînements et des séances individuelles qui les ont réunis.

Il semble que cette entente se soit rapidement répercutée sur les performances de Maignan, qui a livré face à la Turquie, vendredi, l'un de ses meilleurs matchs avec l'équipe de France ces derniers mois, contribuant à la victoire deux buts à zéro.

Désormais, Maignan sera face à un nouveau test, lorsque l'équipe de France affrontera la Belgique lundi, dans une tentative de confirmer le niveau affiché face à la Turquie et de prouver que sa nouvelle relation avec Barthez commence rapidement à porter ses fruits.