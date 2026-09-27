Vous avez plus de 24 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

alt
En direct€50
CORRECTION / FBL-EUR-NATIONS-FRA-TRAININGAFP
Karim Malim
Traduit par

Barthez laisse rapidement son empreinte avec l'équipe de France

M. Maignan
F. Barthez
Belgique vs France
Belgique
France
UEFA Nations League A
France vs Italie
Italie
France
Belgique
Italie

Maignan face à un gardien d'un autre genre

Mike Maignan n'a pas eu besoin de beaucoup de temps pour s'adapter au nouvel entraîneur des gardiens de l'équipe de France. Le gardien français expérimenté s'est retrouvé face à une expérience différente avec Fabien Barthez, qui a débuté sa nouvelle mission après avoir rejoint le staff technique de Zinedine Zidane.

La relation entre un entraîneur et ses joueurs suscite habituellement le plus grand intérêt, mais le travail entre un gardien de but et son entraîneur revêt une spécificité particulière, en raison de la nature du poste et de son besoin d'un entraînement quotidien, d'une communication permanente et d'une confiance mutuelle.

Hugo Lloris et Mike Maignan avaient l'habitude de travailler avec Franck Raviot, qui a dirigé les gardiens de l'équipe de France pendant 16 ans, avant la fin de l'ère Didier Deschamps cet été, selon ce qu'a rapporté le site « Foot Mercato » français.

Avec l'arrivée de Zidane à la tête de l'équipe de France, celui-ci a décidé de faire appel à Fabien Barthez au poste d'entraîneur des gardiens, une nouvelle expérience pour l'ancien gardien, qui a commencé cette semaine à travailler directement avec Maignan.



Selon le journal français « L'Équipe », le gardien de Milan a rapidement manifesté son admiration pour le style de Barthez et sa méthode de travail, lors des entraînements et des séances individuelles qui les ont réunis.

Il semble que cette entente se soit rapidement répercutée sur les performances de Maignan, qui a livré face à la Turquie, vendredi, l'un de ses meilleurs matchs avec l'équipe de France ces derniers mois, contribuant à la victoire deux buts à zéro.

Désormais, Maignan sera face à un nouveau test, lorsque l'équipe de France affrontera la Belgique lundi, dans une tentative de confirmer le niveau affiché face à la Turquie et de prouver que sa nouvelle relation avec Barthez commence rapidement à porter ses fruits.

Publicité

VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

Suivez GOAL sur Google