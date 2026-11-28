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Barcelone peaufine déjà la composition de son effectif pour la prochaine année civile, et un départ de taille semble désormais inévitable. Revenu de sa retraite pour répondre à une situation d’urgence, Wojciech Szczesny devrait quitter la Catalogne à la fin de la saison en cours, au terme d’une année mouvementée.

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Barcelone se prépare à se séparer de Szczesny

Selon The Athletic, Barcelone a décidé de ne pas renouveler le contrat de Szczesny, qui expire en juin. Le club et le gardien polonais voient tous deux la fin de la saison comme une conclusion naturelle à son passage en Espagne. Très peu utilisé cette saison, le vétéran est prêt à prendre du recul après avoir ajouté plusieurs trophées à son palmarès.

Ce départ programmé explique le recrutement surprenant de Dominik Livakovic par Barcelone lors du mercato estival. Beaucoup s’étaient interrogés sur cette arrivée pour 2 millions d’euros, alors que Joan Garcia s’était déjà imposé comme titulaire et que le centre de formation compte des candidats prometteurs pour le poste de troisième gardien. Mais le club catalan a recruté le portier de 31 ans précisément pour succéder à Szczesny.

La stratégie à long terme de Barcelone pour ses gardiens

La direction de Barcelone a conçu ce transfert estival pour laisser à Livakovic une saison entière d’adaptation, sans la pression immédiate des matches. En arrivant un an à l’avance, l’international croate peut assimiler ses responsabilités tactiques en coulisses avant d’endosser officiellement le rôle de doublure.

En interne, les responsables sportifs considèrent la somme modeste de 2 millions d’euros comme un investissement peu risqué, qui apporte au vestiaire un joueur confirmé sur la scène internationale. Livakovic est arrivé sans complications particulières et avec des attentes réalistes, après avoir longtemps été le gardien titulaire de la Croatie. Le club lui fait pleinement confiance pour répondre présent lorsqu’il sera appelé à jouer à la place de Garcia .

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Une gestion avisée de l’effectif au Camp Nou

Cette anticipation évite à Barcelone de devoir chercher dans l’urgence une doublure expérimentée l’été prochain, après le départ de Szczesny. Plutôt que de confier précipitamment à un jeune du centre de formation la tâche de remplacer le titulaire lors de matches à enjeu, le club associe ses ressources internes à la fiabilité d’un international expérimenté.

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Pour Szczesny, un départ en juin lui permettrait de partir sur une bonne note après avoir rempli son rôle à court terme en Catalogne. Quant à Livakovic, son transfert à prix réduit permet au club de maîtriser ses dépenses tout en assurant une solution stable derrière Garcia pour les années à venir.

La Coupe du Roi, une occasion pour Livakovic de convaincre

Livakovic a connu des débuts discrets en Espagne, avec une seule apparition face à Séville en début de saison. À moins que Garcia ne subisse une blessure imprévue, le Croate devrait continuer à peu jouer en championnat.

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Toutefois, le coup d’envoi prochain de la Coupe du Roi offrira à Livakovic une occasion précieuse de trouver du rythme avant de devenir officiellement la doublure l’été prochain. Szczesny, lui, ira au bout des derniers mois de son contrat avant de mettre fin à sa carrière barcelonaise en juin.