Barcelone surveille un roc latin en Serie A

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Le FC Barcelone poursuit son travail de prospection des talents, et en particulier des éléments défensifs, afin de résoudre un problème à un poste où le recrutement d'un nouveau joueur rencontre toujours des difficultés.

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Le nom de l'Uruguay refait surface dans le paysage. Cette fois, il n'est pas question de Ronald Araujo, même si les spécialistes uruguayens voient des similitudes entre les deux hommes.

Le quotidien Sport a indiqué que le Barça suit l'Uruguayen Juan Rodríguez, défenseur central gaucher âgé de 21 ans, qui s'est imposé comme un élément essentiel de l'effectif du club italien de Cagliari.

Juan Rodríguez possède de nombreuses caractéristiques recherchées par le Barça pour renforcer sa défense à l'avenir.

Le joueur est âgé de 21 ans, mesure 1,90 mètre et évolue comme défenseur central gaucher, tout en étant capable de jouer au poste d'arrière gauche.

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Il ne fait aucun doute que la polyvalence du défenseur de Cagliari constitue l'un des principaux atouts dans l'optique d'un éventuel transfert, même si son poste de prédilection reste celui de défenseur central, précisément du côté où le Barça a besoin de se renforcer.

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Il dispose par ailleurs de l'une des qualités indispensables aux défenseurs de l'équipe de l'entraîneur Hansi Flick : la capacité à construire le jeu depuis la ligne arrière avec une grande qualité.

Sa capacité à faire ressortir le ballon depuis l'arrière est l'un des aspects que les spécialistes italiens mettent le plus en avant, car Rodríguez n'est pas seulement un défenseur central doté de qualités physiques impressionnantes : il excelle également dans le bon maniement du ballon et fait preuve d'une bonne lecture du jeu au moment d'initier les attaques et de construire le jeu.

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La combinaison de la qualité technique, de la force physique et du jeune âge fait du défenseur de Cagliari une très belle opportunité sur le marché des transferts.

Le club de Cagliari a parié sur le joueur à l'été 2025, après avoir déboursé une somme proche de 5 millions d'euros pour s'attacher ses services, et depuis lors sa valeur marchande n'a cessé d'augmenter. La plateforme Transfermarkt estime actuellement sa valeur à environ 14 millions d'euros.

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Cette hausse de sa valeur reflète la progression accomplie par le joueur et confirme que le moment est venu de commencer à le suivre de près.

Cette progression n'est pas le fruit du hasard : il est devenu un élément essentiel et incontournable pour son entraîneur, après avoir disputé les 13 matchs joués par l'équipe, tous comme titulaire, consacrant ainsi son statut de l'un des piliers de la défense de son équipe.

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Juan Rodríguez a signé avec Cagliari un contrat courant jusqu'au 30 juin 2030, qui ne comporte pas de clause libératoire. Cela signifie que tout club souhaitant obtenir ses services devra négocier avec le club italien.

Par conséquent, le Barça devra s'assurer du sérieux de son intérêt pour le joueur avant d'entamer des discussions avec Cagliari.

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La sélection uruguayenne dispose d'une abondance de défenseurs, en particulier au poste de défenseur central, où figurent Araujo et José María Giménez devant Juan Rodríguez, deux modèles dont le jeune joueur peut tirer profit et s'inspirer. Pour autant, sa progression n'est pas passée inaperçue.

Certains médias uruguayens ont déjà commencé à le présenter comme l'un des talents les plus prometteurs pour l'avenir de la sélection, certains allant même jusqu'à prédire qu'il jouera à l'avenir aux côtés de l'actuel défenseur du Barça, en référence à Ronald Araujo.

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Ces pronostics reflètent l'ampleur des espoirs placés dans le joueur et le grand potentiel qu'il est attendu de le voir déployer au cours des prochaines années.