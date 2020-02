Barcelone - Setien : "Le lien entre Messi et Griezmann sera extraordinaire"

L'entraineur blaugrana est confiant concernant l'avenir de son duo offensif en Catalogne.

Quique Setien s'est exprimé en conférence de presse concernant l'adaptation d'Antoine Griezmann, arrivé l'été dernier à Barcelone, et sa relation avec Lionel Messi.

"Il est vrai que le processus d'Antoine (Griezmann) vers cette façon différente de jouer peut l'influencer lui, mais également les coéquipiers qui jouent à ses côtés", a-t-il tout d'abord déclaré avant de poursuivre, confiant.

"Comme tous les attaquants quand ils ne marquent pas de buts, il doit en souffrir... Il fait beaucoup de choses bien et je vois qu'il s'adapte parfaitement. Je ne doute pas que le lien entre eux (Messi et Griezmann) sera fluide et extraordinaire."

L'occasion de le démontrer dès ce jeudi soir à Bilbao, où le Barça se déplace en quart de finale de ?