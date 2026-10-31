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FBL-ESP-LIGA-BARCELONA-REAL MADRIDAFP
Hussein Hamdy
Traduit par

Barcelone répond à la tentative de Manchester United pour recruter Fermin

Mercato
F. Lopez
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Une décision irrévocable

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Le Barça reste fermement attaché à Fermín López, et refuse d'ouvrir la porte à la moindre négociation concernant son départ, malgré l'intérêt de Manchester United pour le recruter lors du prochain mercato hivernal et sa disposition éventuelle à présenter une offre colossale pour boucler l'affaire.

Le journaliste italien Matteo Moretto a révélé hier, vendredi, sur les ondes de « Radio Marca », le vif intérêt de Manchester United pour recruter Fermín López et Pablo Barrios, précisant que le club anglais cherche un milieu de terrain présentant les qualités dont disposent les deux vedettes du Barça et de l'Atlético Madrid, et qu'il s'est déjà renseigné sur la situation des deux joueurs.

Selon le quotidien espagnol « Sport », Manchester United n'a entamé aucune négociation officielle, et tout s'est limité jusqu'à présent à un renseignement sur leur situation.

Le journal a indiqué que la réponse du Barça au sujet de Fermín López a été des plus catégoriques, le joueur étant considéré comme l'un des piliers essentiels du projet de l'entraîneur Hansi Flick ; il a par ailleurs prolongé son contrat au début de cette année jusqu'en 2031.

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Fermín se sent très heureux au sein du stade Spotify Camp Nou, dans le club qu'il considère comme celui de sa vie, et il n'envisage pas pour sa part de tenter une nouvelle aventure loin du Barça. Les points de vue de la direction du club et du joueur formé à l'académie de La Masia coïncident, et il n'existe aucune probabilité de changement de cette position dans un futur proche.

Porte fermée

La valeur marchande du joueur andalou s'élève à 110 millions d'euros, selon le site spécialisé « Transfermarkt ». Il a disputé tous les matches de la saison à l'exception d'un seul, et il a réussi à inscrire 5 buts et à délivrer 4 passes décisives.

Fermín revêt une grande importance aux yeux du staff technique et de la direction sportive du Barça, et la forte concurrence entre lui et Dani Olmo pour le poste de meneur de jeu représente un atout majeur pour le club catalan.

Aucune offre, quel que soit son montant financier, ne poussera Deco à ouvrir la porte à des négociations concernant le départ du joueur.

Le mercato connaît des mouvements incessants de la part des clubs cherchant à renforcer leurs rangs, qui continuent de chercher les options disponibles pour étoffer leurs effectifs, en particulier Manchester United, qui poursuit sa dégringolade et ne trouve toujours pas le moyen de redresser sa trajectoire sportive.

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