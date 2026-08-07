Le Barça poursuit ses préparatifs pour la nouvelle saison, à l'approche du coup d'envoi de la Liga, le staff technique dirigé par l'Allemand Hansi Flick s'employant à compléter son programme de préparation en disputant plusieurs matches amicaux avant le début de la saison.

Après avoir remporté deux matches amicaux durant sa préparation, le club catalan s'est rapproché d'un accord pour disputer une autre rencontre face au Bâle suisse, dans le cadre de sa volonté de préserver son programme de préparation après l'annulation du match qui devait se tenir dans la ville marocaine de Tanger.

Des négociations avancées avec Bâle

Selon le journal espagnol « Marca », le Barça mène actuellement des négociations avancées avec Bâle en vue de disputer un match amical le dimanche 16 août, sur la pelouse du club suisse.

Le journal a précisé que les négociations avaient atteint un stade très avancé, dans un climat d'optimisme au sein du Barça quant à la conclusion officielle de l'accord dans les heures à venir, afin que l'équipe dispute ce match dans le cadre de son programme de préparation pour la nouvelle saison.

La rencontre face à Bâle devrait remplacer le match amical que le Barça comptait disputer contre un adversaire dans la ville marocaine de Tanger le 15 août.

Le club catalan avait annoncé, hier jeudi, l'annulation de cette rencontre, en raison des circonstances complexes ayant suivi les événements survenus dans la ville de Ceuta.

Le Barça a déclaré dans un communiqué officiel que « l'incertitude et les circonstances actuelles » rendaient la tenue du match inopportune, en référence aux développements ayant suivi l'arrivée d'un grand nombre de migrants dans cette ville sous administration espagnole.

Le club catalan s'est ensuite empressé de chercher une solution de remplacement, en concertation avec le staff technique dirigé par Flick, afin de maintenir le nombre de matches amicaux prévus avant le début de la saison et d'atteindre la meilleure forme possible.

Le Barça avait déjà commencé à dessiner les contours de son programme de préparation, disputant samedi un match dans le cadre d'un tournoi triangulaire dans la ville italienne d'Udine, qui le réunit à Nottingham Forest et à l'Udinese.

L'équipe se prépare également à disputer le match de la Coupe Joan Gamper face à Al Ahly d'Égypte le 19 août.