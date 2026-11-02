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Le FC Barcelone prépare une nouvelle offensive pour recruter le défenseur de l’Inter Alessandro Bastoni à l’approche du mercato hivernal de janvier. Le club catalan souhaite résoudre ses problèmes défensifs grandissants et a fait du défenseur central italien une cible prioritaire.

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Barcelone vise Bastoni, star de l’Inter

Le Barça reste absolument déterminé à recruter Bastoni. Selon Sky Sports, le défenseur de l’Inter s’est imposé comme l’une des principales cibles du club catalan.

Le club espagnol espérait initialement faire venir Bastoni en Catalogne lors du précédent mercato estival, mais n’a finalement pas réussi à le recruter. Alors que le mercato hivernal approche à grands pas, Barcelone a de nouveau fait connaître au joueur son vif intérêt.

Une nouvelle approche en préparation pour cet hiver

Les discussions entre les parties concernées et l’entourage officiel de Bastoni seraient toujours en cours. Le Barça cherche activement des solutions pour faire venir prochainement en Espagne ce défenseur central imposant.

Selon le même article, le club est prêt à intensifier considérablement ses démarches dans les semaines à venir. Il aurait récemment réaffirmé son intention de lancer une nouvelle série d’offensives.

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Les problèmes défensifs de Flick s’aggravent

Le défenseur central serait parvenu à un accord personnel complet avec les Blaugrana pendant le mercato estival. Toutefois, l’entraîneur Hansi Flick a finalement décidé d’interrompre les démarches et d’empêcher le transfert de se concrétiser à ce moment-là.

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Depuis cette décision, l’équipe de Flick est confrontée à des problèmes défensifs importants et croissants sur la scène nationale. La situation a même contraint l’entraîneur allemand à aligner contre toute attente le milieu de terrain Frenkie de Jong en défense centrale face au Deportivo Alaves le week-end dernier.

L’Inter réclame une indemnité de transfert considérable

Le Barça devra puiser très largement dans ses réserves financières pour finaliser ce transfert retentissant. L’Inter réclame 70 millions d’euros avant même d’envisager de laisser son défenseur vedette quitter l’Italie.

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Cet obstacle financier reste de taille, d’autant que Bastoni est lié au club par un contrat de longue durée à San Siro jusqu’à la mi-2028. Le Barça doit désormais examiner attentivement son budget et décider s’il est prêt à répondre à cette exigence lorsque le mercato de janvier ouvrira officiellement.