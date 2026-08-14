Le Barça continue d'accélérer les départs durant la seconde partie du mercato, dans le but de renforcer ses ressources financières et de se ménager une plus grande marge de manœuvre pour boucler les transferts ciblés par la direction sportive et enregistrer ses joueurs.

Le club est parvenu jusqu'à présent à générer près de 70 millions d'euros de recettes directes, grâce à une série de ventes, en misant sur une stratégie fondée sur un revenu immédiat, tout en conservant des pourcentages sur les droits des joueurs ainsi que des options de rachat dans certains cas, selon le quotidien catalan « Sport ».

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Le bilan actuel témoigne d'un succès manifeste de la stratégie adoptée, le Barça ayant jusqu'ici récolté près de 70 millions d'euros de recettes directes au cours de l'été en cours.

Les principales opérations

Ferran Torres : transfert pour environ 50 millions d'euros, avec un bénéfice net proche de 40 millions.

Ansu Fati : à Monaco pour 11 millions d'euros après l'activation de l'option d'achat.

Jofre Torrents : à l'Ajax pour 5,5 millions d'euros, contre 50 % de ses droits en cas de réalisation des objectifs fixés.

Jan Virgili : un revenu indirect de 4,8 millions d'euros, représentant 40 % de la clause de 12 millions versée par le Club Bruges à Majorque.

Iñaki Peña : pour 3 millions d'euros.

Yayo : à Almería pour un montant compris entre 2 et 3 millions d'euros, le Barça conservant un pourcentage sur une future revente.

Dani Rodríguez : pour 1,5 million d'euros, avec un pourcentage sur une future revente et une option de rachat.

Le rôle de La Masia

L'académie de « La Masia » joue un rôle essentiel dans cette stratégie, le Barça cherchant à tirer un profit financier des joueurs qui ne trouvent pas une place immédiate dans l'équipe première, tout en conservant des droits futurs, une politique dont le club avait déjà bénéficié dans des cas comme ceux de Jean-Clair Todibo et Nico González.

Le plan de vente ne s'arrête pas là, le Barça œuvrant au départ de Héctor Fort, Marc Casadó, Tommy Marqués, Guille Fernández et Toni Fernández, avec l'espoir d'obtenir au moins 30 millions d'euros pour Casadó, en plus de conserver des pourcentages sur les ventes des autres joueurs.

Si ces opérations se concrétisent, le Barça pourrait franchir la barre des 100 millions d'euros de recettes cet été, ce qui serait important pour financer ses objectifs lors de la dernière phase du mercato, au premier rang desquels le recrutement d'un attaquant de tout premier plan, l'arrivée de Rodri pour renforcer le milieu de terrain, et le renforcement du poste de défenseur central, selon « Sport ».