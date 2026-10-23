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Barcelone-Real Madrid, avant-match de Liga : le Real Madrid peut-il rattraper un Barça irrésistible ?

FC Barcelone vs Real Madrid
FC Barcelone
Real Madrid
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L. Yamal

Présentation complète du match entre Barcelone et le Real Madrid, premier Clásico de Liga de la saison. Le Real Madrid peut-il rattraper le leader qui a pris le large ?

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LaLiga - Journée 10
Spotify Camp Nou

Le coup d’envoi de Barcelone-Real Madrid sera donné le 25 octobre 2026 à 15 h 00 EST et 19 h 00 GMT.

Un Barça en feu, mais pas infaillible

Barcelone compte déjà six points d’avance sur son grand rival, le Real Madrid, alors que la saison de Liga n’en est qu’à sa neuvième journée. Après un départ parfait de neuf victoires, le Barça peut devenir la première équipe de l’histoire du football espagnol à remporter ses dix premiers matches d’une saison de Liga. Il a subi une défaite 4-2 en milieu de semaine face au PSG, champion d’Europe, ce qui montre qu’il n’est pas invincible. Hansi Flick et son équipe se réjouissent néanmoins de retrouver le Camp Nou.

FBL-EUR-C1-PSG-BARCELONAGetty Images

Le Real Madrid trouve son rythme

Après un début de saison irrégulier pour Jose Mourinho, qui effectue son deuxième passage au club, celui que l’on surnomme « The Special One » dirigera son premier Clasico depuis 13 ans. Madrid a inscrit quatre buts lors de chacun de ses trois derniers matches, le plus récent étant une large victoire 4-1 contre le RB Leipzig en Ligue des champions. Mourinho n’a perdu aucun de ses cinq derniers matches face au Barça à la tête du Real Madrid, mais son équipe n’a pas encore réussi à garder sa cage inviolée à l’extérieur cette saison. Madrid n’a pas non plus réussi à le faire lors de ses 12 dernières confrontations avec son vieux rival barcelonais.

Real Madrid C.F. v RB Leipzig - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD3Getty Images

Statistiques clés et point sur les blessures

  • Le Barça a remporté ses 23 derniers matches de Liga à domicile.
  • Madrid a perdu deux de ses trois derniers matches de Liga à l’extérieur.
  • L’attaquant du Barça Dani Olmo s’est blessé contre le PSG, tandis qu’Eric Garcia est également indisponible et que la participation de Jules Koundé est incertaine. La star brésilienne de Madrid, Vinícius Júnior, est suspendue.

Effectifs et nouvelles des équipes

FC Barcelone vs Real Madrid Équipes probables

4-2-3-1
FC Barcelone crest
FC Barcelone
BAR
page.match.formation.title
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA
4-2-3-1
J. GarciaJ. GarciaG. MartinG. MartinP. CubarsiP. CubarsiJ. CanceloJ. CanceloX. EspartX. EspartK. AdeyemiK. AdeyemiF. LopezF. LopezPedriPedriL. YamalL. YamalRodriRodriG. JesusG. JesusT. CourtoisT. CourtoisD. HuijsenD. HuijsenF. ValverdeF. ValverdeM. CucurellaM. CucurellaIbrahima KonatéIbrahima KonatéEndrickEndrickYan DiomandéYan DiomandéAurélien TchouaméniAurélien TchouaméniA. GulerA. GulerJ. BellinghamJ. BellinghamKylian MbappéKylian Mbappé
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA
4-2-3-1
FC Barcelone

Onze de départ

Real Madrid

Entraineur

  • H. Flick
  • J. Mourinho

Barcelone devra se passer de Roony Bardghji, Jules Kounde et Dani Olmo, tous blessés. Olmo a subi une grave blessure musculaire lors de la défaite contre le PSG et sera absent pendant environ un mois. Flick n’a aucun joueur suspendu, mais les absences de Kounde et d’Olmo constituent des pertes importantes, respectivement en défense et au milieu de terrain.

Le Real Madrid se rend en Catalogne sans Vinicius Junior, suspendu, ni le défenseur Raul Asencio, blessé. D’autres informations sur les équipes seront ajoutées à l’approche du coup d’envoi, à mesure que les deux effectifs finaliseront leur préparation.

Forme du moment

BAR

BAR - Forme

SEV
V1-3
GET
V3-0
GAL
V1-4
BET
V2-5
PSG
D4-2
But marqué (encaissé)
17/8
Matchs avec plus de 2,5 buts
5/5
Les deux équipes ont marqué
4/5
RMA

RMA - Forme

ATM
D2-1
VIL
V1-0
ROM
V3-4
SEV
V4-1
RBL
V4-1
But marqué (encaissé)
14/7
Matchs avec plus de 2,5 buts
4/5
Les deux équipes ont marqué
4/5

Barcelone a remporté quatre de ses cinq derniers matches, toutes compétitions confondues. Sa seule défaite est survenue contre le PSG en Ligue des champions, le 20 octobre, sur le score de 4-2 au Parc des Princes. Ses autres résultats sont une victoire 2-5 sur le terrain du Real Betis, un succès 1-4 contre Galatasaray, une victoire 3-0 face à Getafe et un succès 1-3 à Séville. Sur ces cinq matches, l’équipe de Flick a inscrit 15 buts et en a encaissé sept.

Le Real Madrid a lui aussi remporté quatre de ses cinq derniers matches, sa seule défaite étant un revers 2-1 face à l’Atletico Madrid fin septembre. Depuis, les hommes de Mourinho ont dominé leurs adversaires, battant le RB Leipzig 4-1 le 21 octobre, Séville 4-1, la Roma 3-4 à l’extérieur en Ligue des champions et Villarreal 1-0. Madrid a inscrit 13 buts et en a encaissé quatre sur cette série, remportant ses trois rencontres les plus récentes.

Historique des confrontations

Face à face

FC BarceloneNulReal Madrid
4
0
1
LaLiga
FC Barcelone badge
FC Barcelone
BAR
2
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
0
FDM
Super Coupe
FC Barcelone badge
FC Barcelone
BAR
3
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
2
FDM
LaLiga
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
2
FC Barcelone badge
FC Barcelone
BAR
1
FDM
LaLiga
FC Barcelone badge
FC Barcelone
BAR
4
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
3
FDM
Coupe du Roi
FC Barcelone badge
FC Barcelone
BAR
3
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
2
FDM
11Buts marqués7
Matchs au-delà des 2.5 buts3/5
Les deux équipes ont marqué3/5

La dernière confrontation entre les deux équipes s’est soldée par une victoire 2-0 de Barcelone au Spotify Camp Nou, en Liga, le 10 mai 2026. Sur leurs cinq derniers duels, Barcelone en a remporté quatre et le Real Madrid un. Le club catalan s’est notamment imposé en Supercoupe, en Coupe du Roi et lors d’une autre rencontre de Liga en mai 2025. La seule victoire du Real Madrid sur cette période a été obtenue au Bernabeu en octobre 2025, sur le score de 2-1 en Liga. Barcelone a inscrit 14 buts et en a encaissé neuf lors de ces cinq confrontations.

Classement

#PVNDBPA+/-PtsForme
1
FC BarceloneFC BarceloneBAR
9900399+3027
V
V
V
V
V
2
Atlético MadridAtlético MadridATM
9711198+1122
V
V
V
V
V
3
Real MadridReal MadridRMA
9702239+1421
V
V
D
V
V
4
Bétis SévilleBétis SévilleBET
96121614+219
D
V
N
V
V
5
Real SociedadReal SociedadRSO
95131717016
V
V
V
D
V
6
FC SévilleFC SévilleSEV
94231416-214
D
N
D
V
V
7
Deportivo AlavesDeportivo AlavesALA
93241310+311
D
D
N
D
D
8
Celta VigoCelta VigoCEL
9252107+311
V
N
V
N
N
9
Deportivo de A CorunaDeportivo de A CorunaCOR
92521312+111
N
D
N
D
N
10
OsasunaOsasunaOSA
93241018-811
V
D
N
D
D
11
LevanteLevanteLEV
92431517-210
V
N
N
D
D
12
VillarrealVillarrealVIL
9234131309
N
D
V
V
D
13
Athletic BilbaoAthletic BilbaoATH
823389-19
D
N
N
N
V
14
Rayo VallecanoRayo VallecanoRAY
82331217-59
N
N
V
D
V
15
GetafeGetafeGET
9234511-69
N
D
V
D
N
16
Espanyol BarceloneEspanyol BarceloneESP
92251112-18
D
N
D
D
V
17
Racing SantanderRacing SantanderSAN
92251325-128
D
N
D
D
V
18
ElcheElcheELC
91441117-67
N
N
V
D
N
19
FC ValenceFC ValenceVAL
9135615-96
N
N
D
V
D
20
MalagaMalagaMAL
9045618-124
D
N
D
D
N
Ligue des Champions
Coupe de l'UEFA
Qualification pour l'Europa Conférence League
Relégation

En Liga, Barcelone occupe actuellement la première place, tandis que le Real Madrid est troisième.

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