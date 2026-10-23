Barcelone-Real Madrid, avant-match de Liga : le Real Madrid peut-il rattraper un Barça irrésistible ?

LaLiga - Journée 10 25 oct. 2026 - 16:00 Spotify Camp Nou

Le coup d’envoi de Barcelone-Real Madrid sera donné le 25 octobre 2026 à 15 h 00 EST et 19 h 00 GMT.

Un Barça en feu, mais pas infaillible

Barcelone compte déjà six points d’avance sur son grand rival, le Real Madrid, alors que la saison de Liga n’en est qu’à sa neuvième journée. Après un départ parfait de neuf victoires, le Barça peut devenir la première équipe de l’histoire du football espagnol à remporter ses dix premiers matches d’une saison de Liga. Il a subi une défaite 4-2 en milieu de semaine face au PSG, champion d’Europe, ce qui montre qu’il n’est pas invincible. Hansi Flick et son équipe se réjouissent néanmoins de retrouver le Camp Nou.

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Le Real Madrid trouve son rythme

Après un début de saison irrégulier pour Jose Mourinho, qui effectue son deuxième passage au club, celui que l’on surnomme « The Special One » dirigera son premier Clasico depuis 13 ans. Madrid a inscrit quatre buts lors de chacun de ses trois derniers matches, le plus récent étant une large victoire 4-1 contre le RB Leipzig en Ligue des champions. Mourinho n’a perdu aucun de ses cinq derniers matches face au Barça à la tête du Real Madrid, mais son équipe n’a pas encore réussi à garder sa cage inviolée à l’extérieur cette saison. Madrid n’a pas non plus réussi à le faire lors de ses 12 dernières confrontations avec son vieux rival barcelonais.

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Statistiques clés et point sur les blessures

Le Barça a remporté ses 23 derniers matches de Liga à domicile.

Madrid a perdu deux de ses trois derniers matches de Liga à l’extérieur.

L’attaquant du Barça Dani Olmo s’est blessé contre le PSG, tandis qu’Eric Garcia est également indisponible et que la participation de Jules Koundé est incertaine. La star brésilienne de Madrid, Vinícius Júnior, est suspendue.

Effectifs et nouvelles des équipes

Barcelone devra se passer de Roony Bardghji, Jules Kounde et Dani Olmo, tous blessés. Olmo a subi une grave blessure musculaire lors de la défaite contre le PSG et sera absent pendant environ un mois. Flick n’a aucun joueur suspendu, mais les absences de Kounde et d’Olmo constituent des pertes importantes, respectivement en défense et au milieu de terrain.

Le Real Madrid se rend en Catalogne sans Vinicius Junior, suspendu, ni le défenseur Raul Asencio, blessé. D’autres informations sur les équipes seront ajoutées à l’approche du coup d’envoi, à mesure que les deux effectifs finaliseront leur préparation.

Forme du moment

Barcelone a remporté quatre de ses cinq derniers matches, toutes compétitions confondues. Sa seule défaite est survenue contre le PSG en Ligue des champions, le 20 octobre, sur le score de 4-2 au Parc des Princes. Ses autres résultats sont une victoire 2-5 sur le terrain du Real Betis, un succès 1-4 contre Galatasaray, une victoire 3-0 face à Getafe et un succès 1-3 à Séville. Sur ces cinq matches, l’équipe de Flick a inscrit 15 buts et en a encaissé sept.

Le Real Madrid a lui aussi remporté quatre de ses cinq derniers matches, sa seule défaite étant un revers 2-1 face à l’Atletico Madrid fin septembre. Depuis, les hommes de Mourinho ont dominé leurs adversaires, battant le RB Leipzig 4-1 le 21 octobre, Séville 4-1, la Roma 3-4 à l’extérieur en Ligue des champions et Villarreal 1-0. Madrid a inscrit 13 buts et en a encaissé quatre sur cette série, remportant ses trois rencontres les plus récentes.

Historique des confrontations

La dernière confrontation entre les deux équipes s’est soldée par une victoire 2-0 de Barcelone au Spotify Camp Nou, en Liga, le 10 mai 2026. Sur leurs cinq derniers duels, Barcelone en a remporté quatre et le Real Madrid un. Le club catalan s’est notamment imposé en Supercoupe, en Coupe du Roi et lors d’une autre rencontre de Liga en mai 2025. La seule victoire du Real Madrid sur cette période a été obtenue au Bernabeu en octobre 2025, sur le score de 2-1 en Liga. Barcelone a inscrit 14 buts et en a encaissé neuf lors de ces cinq confrontations.

Classement

En Liga, Barcelone occupe actuellement la première place, tandis que le Real Madrid est troisième.