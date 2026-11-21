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Barcelone poursuivrait ses démarches pour recruter Alessandro Bastoni, défenseur central de l'Inter, et programme de nouvelles réunions malgré des doutes tactiques en interne. Le club catalan souhaite toujours s'attacher les services de l'international italien pour 70 millions d'euros, mais doit faire face à une concurrence croissante de Chelsea.

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Barcelone intensifie ses démarches pour Bastoni

Barcelone programme de nouvelles réunions pour discuter d'un transfert de Bastoni, défenseur central de l'Inter. L'international italien figure depuis plusieurs années parmi les cibles du club, qui tient toujours particulièrement à le faire venir au Camp Nou. Selon Sky Sports et Matteo Moretto, le club catalan poursuit ses démarches.

Cette nouvelle offensive intervient alors que Chelsea, club de Premier League, s'intéresse de plus en plus au joueur et suit la situation de près. Les Catalans avaient tenté de recruter le défenseur très convoité l'été dernier, mais leurs avances avaient été catégoriquement repoussées. Ils sont désormais prêts à tester une nouvelle fois la détermination de l'Inter pour renforcer leur défense.

Les doutes de Flick et le prix élevé demandé

Malgré l'enthousiasme de la direction, un éventuel transfert soulève des questions en interne au Barça. Des informations récentes suggéraient que le club avait modéré son intérêt en raison des réserves tactiques de l'entraîneur Hansi Flick. Le technicien allemand ne serait pas certain que Bastoni puisse s'intégrer aisément à son système défensif à quatre.

Ces doutes tactiques rendent les prochaines discussions internes déterminantes pour la suite du dossier et la planification défensive de Barcelone. Les exigences financières restent par ailleurs importantes pour le géant espagnol. L'Inter a fixé à 70 millions d'euros le prix de son défenseur vedette et maintient ce montant élevé, alors même que son contrat se rapproche de son terme.

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Des négociations contractuelles difficiles et une réputation restaurée avec l'Italie

Le contrat actuel de Bastoni à San Siro court jusqu'en juin 2028. Des négociations sont en cours pour prolonger son séjour à Milan, mais elles avancent très lentement et n'ont pas encore abouti. Un départ semblait même bien plus probable l'été dernier. À l'époque, le défenseur était encore marqué par une série de controverses, notamment un carton rouge reçu lors du barrage de l'Italie pour la Coupe du monde contre la Bosnie-Herzégovine.

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Sa situation s'est toutefois nettement améliorée depuis cette période difficile. Bastoni a aidé l'Inter à réaliser un doublé national, avec le Scudetto et la Coupe d'Italie, retrouvant ainsi sa réputation sur la scène internationale avec l'Italie.

Des discussions décisives pour la suite

La suite immédiate de ce dossier dépend désormais de discussions internes en Catalogne. Le directeur sportif de Barcelone, Deco, s'entretiendra avec Flick pour examiner la situation en détail avant de prendre une décision définitive.

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Ensemble, ils décideront s'ils doivent officiellement reprendre les négociations pour le défenseur en vue de la saison prochaine. La direction devra soigneusement mettre en balance le prix de 70 millions d'euros et les réserves tactiques précises de Flick.