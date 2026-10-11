Le FC Barcelone de Hansi Flick abordait cette rencontre avec une consigne claire : exploiter les demi-espaces et maintenir une ligne défensive très haute pour neutraliser le jeu direct de Getafe. Avec un 4-2-3-1 fluide, Flick cherchait à isoler les pistons adverses et à créer des surnombres dans l’axe. L’objectif était de provoquer des pertes de balle dans le dernier tiers du terrain. Cette stratégie a porté ses fruits presque immédiatement, grâce à une entame intense qui a pris les visiteurs de court.

À l’inverse, Pepe Bordalas est resté fidèle à son approche pragmatique en disposant initialement Getafe dans un 5-4-1 discipliné. Son principal objectif tactique était de priver Barcelone d’espace entre les lignes et de contrarier les locaux par des duels physiques et un bloc bas compact. Mais le pressing immédiat de Barcelone à la perte du ballon a entravé son plan de contre-attaque passant par Ivan Azon. Getafe a ainsi peiné à trouver de l’air et à conserver le ballon tout au long de la rencontre.

Le dispositif tactique de Barcelone

Barcelone évoluait dans un 4-2-3-1 qui se transformait plutôt en 2-3-5 avec le ballon. Le double pivot formé par Rodri et Gavi permettait aux latéraux, Jules Kounde et Gerard Martin, de monter haut et de s’écarter. Les milieux excentrés de Getafe étaient ainsi contraints de défendre, transformant de fait leur milieu à quatre en ligne défensive à six. Le déclencheur du pressing était précis : dès que le ballon parvenait à un défenseur central de Getafe, Anthony Gordon et Lamine Yamal orientaient leurs courses pour fermer les lignes de passe latérales. Ils forçaient ainsi de longs ballons vers un milieu encombré, où Eric Garcia dominait.

À la relance, Barcelone utilisait une structure en « losange », dans laquelle le gardien Joan Garcia jouait un rôle de libéro auxiliaire. Les défenseurs centraux pouvaient ainsi s’écarter et étirer la première ligne de pressing de Getafe. Le rôle de Dani Olmo en numéro dix était crucial : ses déplacements constants dans la « zone 14 » obligeaient Djene à quitter sa position, ouvrant les brèches dans l’axe que Gabriel Jesus a exploitées sur le deuxième but. Défensivement, la ligne haute comportait un risque, mais la vitesse de Kounde et le placement de Rodri pour couvrir les espaces ont fait en sorte que les rares incursions de Getafe soient sanctionnées pour hors-jeu ou stoppées avant d’atteindre la surface.

Le dispositif tactique de Getafe

Bordalas avait opté pour un bloc défensif en 5-4-1 destiné à réduire les espaces. L’idée était d’enfermer les créateurs barcelonais, avec Nemanja Gudelj chargé en priorité de suivre Dani Olmo. Le pressing de Getafe était réactif plutôt que proactif : l’équipe attendait que Barcelone entre dans le tiers central du terrain avant d’intervenir. Une passe latérale entre les deux joueurs du pivot barcelonais servait souvent de déclencheur. Riberio Terrats sortait alors de sa ligne pour casser le rythme.

La cohésion tactique de la défense à cinq a toutefois été mise à mal par la largeur de l’attaque barcelonaise. Lamine Yamal et Anthony Gordon fixaient les pistons, Johan Mojica et Zack Romero, laissant souvent les défenseurs centraux de Getafe en un contre un face à Gabriel Jesus. Offensivement, Getafe manquait d’une solution pour jouer vers l’avant. Avec seulement 17 % de possession, son schéma principal consistait à chercher Azon d’une longue diagonale. Faute de soutien de joueurs arrivant de plus loin, ces attaques s’éteignaient rapidement. L’absence de second rideau de pressing permettait à Barcelone de récupérer le ballon et de relancer ses attaques indéfiniment. Le club catalan a ainsi réalisé le total impressionnant de 862 passes, contre 172 pour Getafe.

La bataille tactique

La bataille tactique décisive s’est jouée sur les côtés. Flick avait identifié que, si Getafe restait compact dans l’axe, ses pistons pouvaient être isolés lorsque le ballon passait rapidement d’un côté à l’autre. En attirant deux défenseurs vers Yamal, Barcelone libérait régulièrement de l’espace sur le côté opposé pour Gordon. Ce déséquilibre était visible dès la 2e minute : la vitesse de transition de Barcelone a contourné le dispositif défensif de Getafe avant que les visiteurs puissent s’organiser.

Bordalas a tenté d’y remédier en demandant à ses milieux excentrés de se recentrer, mais cela n’a fait que donner davantage de temps aux latéraux barcelonais avec le ballon. Le volume offensif de Barcelone, avec 23 tirs et 2,13 xG, a fini par faire céder la défense de Getafe. La décision de Flick de titulariser Gabriel Jesus s’est révélée judicieuse : la capacité de l’attaquant à décrocher et à participer au jeu a attiré les défenseurs centraux adverses dans des zones où ils étaient moins à l’aise pour défendre. Barcelone a ainsi fini par remporter cette guerre d’usure tactique.

Les ajustements en cours de match

La rencontre a connu des changements notables, particulièrement après la pause. Sentant le rythme baisser, Flick a fait entrer Pedri et Fermin Lopez à l’heure de jeu pour apporter de la fraîcheur au milieu. Barcelone est alors passé du 4-2-3-1 à un 4-3-3 plus traditionnel, gagnant en stabilité avec le ballon et permettant à Yamal de rester encore plus écarté. Cet ajustement a directement mené au troisième but : la présence accrue de Pedri dans l’axe a libéré Jules Kounde, arrivé de derrière dans la surface pour conclure sur un ballon de Yamal.

Bordalas avait dû procéder à un changement précoce en faisant entrer Abdel Abqar à la place de Zack Romero à la 37e minute pour renforcer un flanc droit en difficulté. Plus tard, les entrées simultanées de Satriano et Boselli à la 65e minute ont marqué le passage à un 5-3-2. L’objectif était d’opposer deux attaquants aux défenseurs centraux de Barcelone pour les empêcher de monter au milieu. Si ce changement a brièvement permis à Getafe d’être plus présent dans le dernier tiers du terrain, il a encore affaibli son entrejeu. Marc Bernal et Pedri ont ainsi dicté le jeu sans difficulté en fin de rencontre. Les remplacements ont renforcé la domination de Barcelone plutôt que de la remettre en cause.

Au bout du compte, la rencontre s’est décidée sur la meilleure exécution du pressing haut par Barcelone et sa capacité à enchaîner les attaques grâce à une récupération efficace du ballon. La souplesse tactique de Hansi Flick, qui a fait passer son équipe d’un jeu offensif vertical à une fin de match axée sur la possession, n’a laissé aucune possibilité à Getafe de revenir. Les buts précoces ont ruiné le plan de Getafe, fondé sur la frustration de l’adversaire, obligeant une équipe à vocation défensive à courir après le score sans être tactiquement armée pour gagner. Les 83 % de possession de Barcelone et la précision de Gordon, Jesus et Kounde à la finition ont illustré une démonstration de jeu de position.