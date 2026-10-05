Barcelone vs Getafe : détails du match

LaLiga - Journée 8 10 oct. 2026 - 12:30 Spotify Camp Nou

Le coup d'envoi entre le FC Barcelone et Getafe CF sera donné le 10 octobre 2026 à 16 h 30 GMT (12 h 30 EST / 17 h 30 BST / 18 h 30 SAST).

Le leader reçoit les solides Azulones

Le FC Barcelone retrouve le Spotify Camp Nou pour accueillir Getafe CF lors de la 8e journée de la saison 2026/27 de Liga. Fort d'un parcours domestique parfait avant la trêve internationale d'octobre, le Barça entend profiter de l'avantage du terrain pour préserver sa série de victoires en tête du classement. Pour Getafe, le déplacement en Catalogne après un succès à domicile important avant la trêve représente un énorme test pour son organisation défensive face à l'attaque la plus prolifique du championnat.

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Le succès des Blaugrana à Séville prolonge la série

Le FC Barcelone aborde la rencontre de samedi dans une forme brillante après avoir décroché une victoire 3-1 à l'extérieur contre le Séville FC au Ramón Sánchez-Pizjuán lors de la 7e journée, le 19 septembre. Ce succès a suivi un triomphe convaincant 7-2 à domicile contre le Racing de Santander ainsi qu'une victoire 5-1 en Ligue des champions face à Feyenoord. Avec un maximum de 21 points pris sur ses sept premiers matches de Liga, l'équipe de Hansi Flick aborde le week-end avec une confiance totale.

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L'élan de Getafe avant la trêve : le but d'Azón fait tomber Málaga

Getafe se rend à Barcelone avec de l'élan après avoir mis fin à une série sans victoire grâce à un succès 1-0 à domicile contre Málaga CF lors de la 7e journée, le 20 septembre. L'attaquant Iván Azón a frappé tardivement, à la 85e minute, pour offrir les trois points au Coliseum. Ce résultat a permis à l'équipe de José Bordalás de grimper vers une position plus stable au milieu de tableau après des défaites étriquées face au Real Betis (1-0) et à Osasuna (1-0) plus tôt en septembre.

Affiche au Camp Nou

Sur le plan tactique, les confrontations entre ces deux équipes opposent des styles contrastés : le pressing haut et la possession fluide de Barcelone contre le bloc défensif discipliné et physique de Getafe. Le Barça comptera sur les créateurs Lamine Yamal, Pedri et Raphinha pour percer le bloc bas de Getafe et servir Robert Lewandowski. De son côté, Getafe s'appuiera sur la stabilité axiale de Nemanja Gudelj et Djene Dakonam tout en cherchant à lancer Enes Ünal et Iván Azón dans des contre-attaques rapides. Avec des points précieux en jeu, le choc de samedi promet un spectacle captivant en Liga.

Actualité des équipes et effectifs

Barcelone sera privé de plusieurs joueurs avant cette rencontre. Roony Bardghji, Frenkie de Jong, Andreas Christensen, Jesse Bisiwu et Eric Garcia sont tous annoncés blessés. Raphinha figure également parmi les absents, même s'il a passé des examens médicaux après une alerte à la blessure pendant la trêve internationale et qu'aucune lésion grave à la cuisse n'a été détectée, ce qui signifie que son statut pourrait être mis à jour à l'approche du coup d'envoi. Aucune suspension n'est actuellement signalée pour l'équipe à domicile.

Getafe est privé de Christantus Uche, Juanmi, Kiko et Abdelkabir Abqar sur blessure. Aucune suspension n'est recensée pour l'équipe visiteuse, et des mises à jour concernant l'un ou l'autre effectif seront ajoutées dès qu'elles seront disponibles.

Forme

Barcelone a remporté chacun de ses cinq derniers matches, avec des victoires lors de quatre rencontres de Liga et d'un match de Ligue des champions. Le club a battu le Séville FC 3-1 lors de sa sortie la plus récente et avait auparavant inscrit sept buts contre le Racing Santander dans un succès 7-2. Sur ces cinq matches, l'équipe a marqué 20 buts et en a concédé sept, ce qui reflète une formation en pleine domination offensive.

Les cinq derniers matches de Getafe ont produit une victoire, deux nuls et deux défaites. Son résultat le plus récent a été un succès étriqué 1-0 contre Malaga, même s'il s'est incliné face au Real Betis et à Osasuna sur le même score. Le club a fait match nul 1-1 contre le Deportivo de A Coruna et le Celta Vigo, marquant cinq buts et en encaissant quatre sur l'ensemble de ces cinq rencontres.

Confrontations directes

La rencontre la plus récente entre ces deux équipes s'est soldée par une victoire 2-0 de Barcelone sur la pelouse de Getafe en avril 2026. Sur les cinq dernières confrontations directes en Liga, Barcelone en a remporté quatre et a concédé un nul, tandis que Getafe n'a toujours pas réussi à s'imposer sur cette série. Barcelone a inscrit 11 buts lors de ces cinq matches et n'en a encaissé que deux.