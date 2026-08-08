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Barcelone et Rodri : deuxième offre et empressement pour boucler l'affaire

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Le FC Barcelone souhaite accélérer la conclusion de l'arrivée de Rodri, milieu de terrain de Manchester City, qui était proche d'un transfert au Real Madrid.

Le journal « Sport » rapporte que Manchester City s'est déjà montré disposé à assouplir ses exigences financières afin de faciliter le départ de Rodri vers Barcelone.

Ces dernières heures, les informations en provenance d'Angleterre ont commencé à indiquer que le club anglais accepterait le départ du joueur si Barcelone consentait un effort financier et se rapprochait d'une manière ou d'une autre d'un montant avoisinant les 70 millions d'euros.

Les contacts entre Barcelone et Manchester City se poursuivent en permanence et visent à améliorer les offres, dans l'attente de trouver une formule capable de satisfaire les deux clubs.

Dans ce contexte, il avait déjà été révélé que la première offre officielle présentée par Barcelone, s'élevant à 45 millions d'euros, plus 10 millions en variables, était loin des exigences initiales de Manchester City, qui ne voulait pas revoir à la baisse sa demande de 80 millions d'euros.

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Ces divergences étaient prévisibles avant le début des négociations, la première offre étant vouée à l'échec, même si Barcelone avait déjà prévenu qu'il présenterait immédiatement de nouvelles alternatives pour continuer de rapprocher les points de vue et éviter de s'engager à tout prix dans un nouveau feuilleton à rallonge, à l'image de l'affaire Álvarez.

Ces dernières heures, les deux clubs, aussi bien à Manchester qu'à Barcelone, se sont contentés d'affirmer que les négociations se poursuivent et vont dans la bonne direction, et qu'il n'existe aucune raison de renoncer à la volonté de finaliser officiellement l'opération.

Malgré ces intentions positives, les deux parties ont reconnu que leurs positions restent éloignées, et personne n'ose fixer une date pour parvenir à l'accord final.

Lors de la deuxième phase des négociations, on estime que Barcelone a présenté une offre nettement plus élevée, atteignant 60 millions d'euros, même si la répartition du montant entre la partie fixe et la partie variable n'avait pas encore été arrêtée.

L'optimisme demeure au sein de Barcelone, avec la conviction que cette nouvelle hausse de l'offre financière contribuera à trouver une voie définitive pour régler les détails habituels des dernières étapes des négociations.

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