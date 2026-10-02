Les dirigeants du Barça souhaitent s'entretenir avec le joueur Raphinha afin d'essayer de comprendre les causes de ses trois dernières blessures survenues durant ses périodes avec la sélection brésilienne.

Fait notable, les trois blessures se sont produites au même endroit, à savoir la cuisse de la jambe droite.

Le journal Mundo Deportivo a indiqué que les responsables du secteur physique s'entretiendront avec le joueur avant ou après les examens médicaux, afin de savoir s'il existe un schéma récurrent dans les entraînements ou les séances d'échauffement, qui pourrait être à l'origine de ces blessures, en particulier si les méthodes de travail qu'il suit avec la sélection brésilienne diffèrent de celles qu'il applique quotidiennement avec le Barça.

Raphinha a entamé la saison de façon très solide avec le club catalan, en même temps que la prise de fonction de Benjamin Kugel comme nouveau préparateur physique, mais dès qu'il a rejoint la sélection brésilienne, il a de nouveau souffert de problèmes musculaires, bien qu'ils ne semblent pas graves pour le moment.

L'entraîneur Carlo Ancelotti l'a aligné pendant 90 minutes vendredi dernier face à l'Australie. Il était le seul attaquant à avoir disputé l'intégralité du match après un long voyage, avant que le technicien italien ne refasse appel à lui comme titulaire mardi dernier à Melbourne.

La première blessure de Raphinha en 2026 est survenue fin mars, lorsqu'il s'est blessé aux ischio-jambiers du genou droit, lors d'un match amical à Boston face à la France, ce qui l'a contraint à manquer le quart de finale de la Ligue des champions face à l'Atlético de Madrid, qui est finalement parvenu à éliminer le Barça.

Le 20 juin, le joueur s'est blessé lors du deuxième match de la Coupe du monde face à Haïti, après avoir ressenti des douleurs à l'arrière de la cuisse droite.

Il a manqué les deux matches suivants face à l'Écosse et au Japon, et en huitièmes de finale face à la Norvège, il est resté sur le banc des remplaçants, après avoir obtenu le feu vert médical pour participer, mais il n'est pas entré sur la pelouse.

Et aujourd'hui Raphinha revient d'Australie en souffrant d'un nouveau problème physique. Éviter que ce scénario ne se reproduise de nouveau est le principal objectif au sein du Barça.



