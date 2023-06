Barcelone : Busquets lâche les noms des joueurs qui lui ressemblent le plus

Appelé à quitter le FC Barcelone, Sergio Busquets s'est exprimé sur la nouvelle génération de milieux de terrain défensifs.

Classieux, technique, doté d'un QI foot hors-norme, Sergio Busquets a marqué toute une génération de milieux de terrain. Le champion du monde 2010 va mettre un terme à son aventure au FC Barcelone. Appelé à dévoiler les noms des joueurs qui lui ressemblent le plus, Busquets n'a pas hésité à se prêter au petit jeu des comparaisons.

Busquets imagine ses successeurs





Selon Sergio Busquets, le joueur qui présenterait des caractéristiques similaires aux siennes ne serait autre que Rodri, le milieu défensif de Manchester City. « Rodri est le premier que je prendrais, mais c’est très difficile. Il est à un très haut niveau et il s’est amélioré de saison en saison, et il a le meilleur entraîneur", a expliqué dans un entretien accordé à la RAC1.





"Zubimendi est le profil de joueur le plus proche de ce que nous voulons et Kimmich représente le style allemand, plus de transitions, d’allers-retours, a continué Busquets. Nico est aussi une option. Il est très jeune et a besoin d’acquérir de l’expérience, mais on peut lui donner une chance et je suis sûr qu’il jouerait beaucoup de matchs », a conclu l'Espagnol.