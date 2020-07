Barça - Setien : "Je ne vais pas spéculer sur le futur de Messi, je le trouve bien"

L'entraîneur blaugrana a cherché à éteindre les rumeurs de départ du génial argentin ce samedi, à la veille du déplacement à Villarreal.

Le Barça s'apprête à jouer un match de la dernière chance ce dimanche sur la pelouse de (22h), pour garder espoir dans la course au titre face à un Real qui possède désormais quatre points d'avance et qui reste sur six succès consécutifs.

À la veille de ce rendez-vous capital, Quique Setien, particulièrement critiqué ces dernières semaines, s'est présenté en conférence de presse, évoquant notamment la situation de Lionel Messi, qui réfléchirait à quitter le club.

"Je ne vais pas spéculer là-dessus parce que je ne l'ai rien entendu dire à ce sujet et qu'il est très investi. Je répète que je le trouve bien. Le reste ce sont des spéculations, et je ne rentre pas là-dedans. Je trouve Messi bien, je crois qu'il est conscient de ce qu'il doit faire à chaque match, mais je ne crois pas que l'âge influe."

Le technicien passé par le Bétis Séville a également fait le point sur son avenir, lui qui n'est en poste à Barcelone que depuis cet hiver mais se retrouve déjà remis en question. "Je ne gaspille pas une seule seconde sur ma situation personnelle, pour voir plus loin que nécessaire.

"Je suis concentré pour poursuivre sur ce que nous avons fait de bien lors des derniers matchs. J'ai déjà vécu cela par le passé, cela fait partie du cirque."

Villarreal, l'une des meilleures équipes depuis la reprise ?

Depuis le retour de la , la sous-marin jaune a pris 16 points sur 18 possibles, revenant ainsi à deux petits points de Séville et d'une qualification en encore improbable il y a quelques semaines.

"Je ne sais pas s'il est la meilleure ou l'une des meilleures équipes depuis la fin du confinement, a confié Setien. Ils se débrouillent très bien, avec beaucoup de talent, des joueurs en bonne forme, qui défendent bien et qui vont mettre beaucoup d'engagement parce qu'ils jouent à domicile. Mais nous avons joué un assez bon match contre l'Atlético et j'espère que nous serons à ce niveau et que nous passerons le cap."