Barça - Setien : "Je ne perçois aucun problème qui mérite d'être évoqué"

Le technicien espagnol nie toute mauvaise relation avec son groupe, malgré les difficultés dans le jeu et les résultats décevants depuis la reprise.

Quique Setién s'est présenté en conférence de presse avant de recevoir l'Atlético de Madrid mardi, alors que son équipe a encore concédé deux points au dans la course au titre ce week-end. L'entraîneur arrivé en janvier pour remplacer Ernesto Valverde s'est notamment exprimé concernant de possibles tensions au sein de son vestiaire.

"Il y a toujours des controverses, comme dans la vie, chacun a sa propre façon de voir les choses mais c'est ce qui s'est toujours passé, je n'ai pas été un joueur facile non plus, mais l'important est de convaincre tout le monde que l'idée commune est celle qu'il faut défendre.

"Mais je comprends cela comme quelque chose de naturel et je pense qu'il y a une bonne communication et ce sont des questions ponctuelles auxquelles je n'accorde pas d'importance", a-t-il confié avant de poursuivre : "Quand il n'y a pas de victoires et que les choses se passent à certains moments et que vous ne gagnez pas, tout le monde prend l'initiative.

"Nous essayons de convaincre les footballeurs, nous avons une bonne relation avec eux et il y a des moments où il peut y avoir des désaccords mais je ne me souviens d'aucun problème qui mérite d'être mentionné."

"Je me sens comme quand je suis arrivé"

L'ancien du Bétis Séville est également revenu sur les discussions qu'il a eues avec son groupe après la déception de Vigo. "Hier [dimanche], nous avons parlé de nombreux sujets mais nous nous sommes concentrés sur le football, qui est ce qui nous préoccupe. Il y a des moments, surtout au début, où nous sommes supérieurs mais nous ne le traduisons pas en buts et cela nous frustre mais je comprends que ce qui se passe peut être changé si nous pouvons obtenir une victoire plus confortable."

A la question de savoir s'il se sentait moins fort qu'à son arrivée voilà quelques moi, Setien a répondu : "Dans l'absolu, je me sens comme quand je suis arrivé. Je dois libérer ma conscience, je fais tout ce que je sais et peux pour que tout se passe bien et jouer le mieux possible, cela me rassure et m'apaise, parfois les résultats ne dépendent pas de moi."

"Il ne se passe rien entre Messi et Sarabia"

Pour finir, l'intéressé à évoqué le cas de plusieurs joueurs, à commencer par Lionel Messi, qui aurait ignoré une consigne de son adjoint pendant le match. "Il ne se passe rien. Il y a eu une indication, et c'est tout", a-t-il affirmé.

Enfin concernant Antoine Griezmann, une nouvelle fois remplaçant ce week-end et entré pour les dix dernières minutes, il a préféré botter en touche. "A propos des compositions d'équipe, je ne peux en faire jouer que onze. On me demande pour Riqui [Puig], Ansu [Fati]...

"Il ne jouent pas parce que l'on ne peut faire jouer que onze joueurs, parfois ils jouent et parfois non. Ce que je vois dans le travail quotidien me pousse à jouer avec un ou avec un autre, je comprends qu'il y ait des joueurs avec un statut mais tous peuvent jouer ou non."