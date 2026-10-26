Unai Simón, gardien de l'Athletic Bilbao et de la sélection espagnole, a remporté le trophée du meilleur gardien du monde lors de la cérémonie du Ballon d'Or qui s'est tenue, ce lundi, dans la capitale anglaise, Londres.

Simón était en concurrence pour ce trophée avec neuf autres gardiens de renom : Yassine Bounou (Maroc - Al-Hilal), Thibaut Courtois (Belgique - Real Madrid), Joan García (Espagne - Barcelone), Gregor Kobel (Suisse - Dortmund), Emiliano Martínez (Argentine - Chelsea), Edouard Mendy (Sénégal - Al-Ahli), David Raya (Espagne - Arsenal), Matveï Safonov (Russie - Paris Saint-Germain), Unai Simón et Vozinha (Cap-Vert - Colo-Colo).

Le sacre à la Coupe du monde 2026 constitue le facteur le plus déterminant dans l'obtention de ce trophée par Simón, après avoir été le gardien titulaire de la Roja lors du Mondial.

Simón a décroché le Gant d'Or de meilleur gardien de la compétition, après n'avoir encaissé qu'un seul but en huit matchs.

Le gardien de l'Athletic Bilbao ne s'est pas contenté de soulever le trophée : il a également signé la plus longue série de l'histoire de la compétition sans encaisser de but, en conservant sa cage inviolée pendant 650 minutes consécutives, qui se sont étendues de ses deux derniers matchs de la Coupe du monde 2022 aux six premiers matchs et demi de l'édition 2026.