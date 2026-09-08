Le magazine « France Football » a dévoilé les nominés pour le trophée de la meilleure équipe lors de la cérémonie du Ballon d'Or 2026, chez les hommes comme chez les femmes.

Les choix du magazine français pour le trophée de la meilleure équipe masculine ont été marqués par l'absence du Real Madrid et du Barça, tandis que les nominations sont les suivantes : (Arsenal - Bayern Munich - Bodø/Glimt - Flamengo - Paris Saint-Germain).







Le Bayern Munich figure également dans les choix de « France Football » pour la meilleure équipe féminine, tandis que le Real Madrid est aussi absent de cette liste.

Les nominations complètes sont les suivantes : (Barça - Bayern Munich - Club América - Manchester City - Olympique Lyonnais)





La saison dernière a été marquée par de nombreux événements notables, que ce soit sur le plan des compétitions nationales dans les grands championnats européens ou en Ligue des champions, en plus de la Coupe du monde 2026, ce qui a fait de la course au Ballon d'Or de cette année l'une des plus palpitantes de ces dernières années.



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