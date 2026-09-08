Vous avez plus de 24 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

alt
Goal.com
En direct€50
FBL-AWARD-BALLON D'OR-2024AFP
Hussein Hamdy

Traduit par

Ballon d'Or : la présence de Barcelone et l'absence du Real, une rude concurrence pour le prix de la meilleure équipe

Ballon d'Or
Real Madrid
FC Barcelone
Bayern Munich
Paris Saint-Germain
Arsenal
Bodoe/Glimt
Lyon
CF America
Manchester City
Flamengo
Ligue des Champions
Espagne
Allemagne
France
Angleterre
Norvège
Mexique
Brésil

Qui mérite le plus d'être sacré ?

Le magazine « France Football » a dévoilé les nominés pour le trophée de la meilleure équipe lors de la cérémonie du Ballon d'Or 2026, chez les hommes comme chez les femmes.

Les choix du magazine français pour le trophée de la meilleure équipe masculine ont été marqués par l'absence du Real Madrid et du Barça, tandis que les nominations sont les suivantes : (Arsenal - Bayern Munich -  Bodø/Glimt - Flamengo - Paris Saint-Germain).


Le Bayern Munich figure également dans les choix de « France Football » pour la meilleure équipe féminine, tandis que le Real Madrid est aussi absent de cette liste.

Les nominations complètes sont les suivantes : (Barça - Bayern Munich - Club América - Manchester City - Olympique Lyonnais)

La saison dernière a été marquée par de nombreux événements notables, que ce soit sur le plan des compétitions nationales dans les grands championnats européens ou en Ligue des champions, en plus de la Coupe du monde 2026, ce qui a fait de la course au Ballon d'Or de cette année l'une des plus palpitantes de ces dernières années.

Vous pouvez débattre plus en profondeur des sujets et des actualités sur les forums de « Kooora »

Publicité

VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

Suivez GOAL sur Google