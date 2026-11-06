Baldé dans le viseur des géants de la Premier League et de la Serie A

L'avenir d'Alejandro Baldé, la pépite du Barça, est entré dans sa phase décisive, puisque son agent, Jorge Mendes, s'emploie à recueillir les offres et à sonder les intentions des principaux clubs européens.

Le journal Sport a rapporté que Baldé est bien conscient que la meilleure option pour lui est de quitter Barcelone lors du prochain mercato hivernal.

Baldé est à la recherche d'un projet sportif qui lui permettrait de retrouver sa place et son rôle influent. Ronald Araujo s'impose comme le modèle dont il peut s'inspirer, après avoir réussi à restaurer sa valeur marchande durant son prêt à Liverpool.

Baldé aspire à suivre les traces du défenseur uruguayen, en renouant avec une participation régulière et en prouvant ses qualités au sein d'une équipe qui mise clairement sur lui.

Mendes mène des contacts avec différents clubs afin d'évaluer leur degré d'intérêt pour un recrutement de Baldé, et d'étudier les options disponibles en concertation avec lui au cours des prochaines semaines.

Barcelone place en priorité la vente du joueur pour 40 millions d'euros, mais son agent estime qu'un prêt assorti d'une option d'achat est plus facilement réalisable, voire que cette option pourrait devenir obligatoire si certaines conditions sont remplies.

Le club catalan espère, au minimum, que ce prêt contribuera à faire augmenter la valeur marchande du joueur, en vue de conclure une vente importante l'été prochain. Et comme Baldé est l'un des produits de l'académie du club, le bénéfice de l'opération reviendra intégralement à Barcelone.

Mendes sonde en particulier le marché des transferts anglais. Liverpool, Aston Villa et Manchester United ont écouté les conditions de l'éventuelle transaction, mais aucun d'entre eux n'a pris de décision définitive jusqu'à présent.

Tottenham et Manchester City figurent également parmi les options évoquées, mais tout mouvement de leur part dépendra du départ de certains joueurs lors du mercato hivernal.

En Italie, l'AS Roma et la Juventus ont déjà tenu des réunions avec Mendes pour s'enquérir des conditions d'un recrutement du joueur. Le principal obstacle réside dans le salaire de Baldé, difficile à absorber pour la structure financière des deux clubs.

Monaco reste attaché à la possibilité de recruter le joueur, tandis que l'intérêt du Benfica, qui avait manifesté une forte volonté de le recruter durant l'été, s'est atténué, le poste de latéral gauche étant désormais occupé au sein du club portugais.

Le départ de Baldé revêt une importance particulière dans le cadre de la planification sportive de Barcelone. Le club estime que l'économie sur la masse salariale que permettrait cette opération, conjuguée à la marge salariale actuellement disponible, d'environ 4 millions d'euros, pourrait être un facteur décisif pour aborder le mercato hivernal en janvier tout en garantissant la capacité d'enregistrer de nouveaux joueurs.

La direction sportive souhaite profiter de ces possibilités financières pour recruter un défenseur central gaucher ou un latéral polyvalent de haut niveau, deux postes considérés comme prioritaires pour renforcer l'effectif de l'entraîneur Hansi Flick.

C'est pourquoi, bien que Barcelone préfère vendre le joueur de manière définitive, le club est disposé à étudier différentes formules lui permettant d'alléger immédiatement le poids des salaires, tout en garantissant un gain financier à l'avenir.

Mendes dispose désormais de plusieurs semaines pour organiser les options disponibles et présenter à Baldé les offres les plus attractives. La décision devrait être tranchée au cours du mois de décembre, l'objectif étant de finaliser son départ lors du mercato hivernal en janvier.