C’est ce qu’a indiqué la chancellerie d’État bavaroise. Auparavant, le quotidien Bild avait rapporté l’information.

Söder a salué Kompany comme un « grand entraîneur pour un grand club » et un « avocat engagé de l’humanité ». Pour le recordman allemand, l’homme de 40 ans est « un coup de maître » ; sous sa direction, l’ancien « FC Hollywood » est devenu un « FC Feelgood » couronné de succès.

Avec son « plaidoyer clair pour la dignité humaine », Kompany a « impressionné de nombreuses personnes bien au-delà du monde du sport. Ainsi, Vincent Kompany n’est pas seulement une grande personnalité du sport, mais aussi un modèle qui assume des responsabilités pour notre société », a déclaré Söder au sujet du « formidable ambassadeur de la Bavière dans le monde ».

Vincent Kompany prononce un discours émouvant après le scandale raciste autour de Vinicius Junior

L’entraîneur du Bayern avait livré en février une prise de position très remarquée, de près de douze minutes, contre le racisme. Elle faisait suite aux insultes racistes visant l’attaquant star du Real Madrid Vinícius Junior lors du match de Ligue des champions entre Benfica Lisbonne et les Merengue, ainsi qu’à la réaction relativisante de l’entraîneur de Benfica de l’époque, José Mourinho (aujourd’hui au Real).

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Le « Prix bavarois du sport » récompense depuis 2002 des stars et des initiatives qui rendent particulièrement visible l’impact positif du sport dans la société et façonnent la vie sportive avec créativité. Le prix est décerné dans différentes catégories. La cérémonie de cette année aura lieu samedi à Munich.







