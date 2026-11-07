Le Côme de Cesc Fàbregas est devenu le sujet de l'heure après sa victoire historique et écrasante face au club français de Lens, sur le score de 9-1, en Ligue des champions.

Mais au-delà des résultats, le modèle adopté par l'entraîneur espagnol suscite un grand intérêt, un modèle sans aucun doute lié à son passé au Barça.

Le journal Sport a publié les déclarations du président de Côme, Mirwan Suwarso, lors de son entretien avec la chaîne TNT Sports, dans lequel il a révélé la source d'inspiration du projet ambitieux de Fàbregas.

Le président de Côme n'a pas hésité à reconnaître que le Barça représente le modèle le plus marquant dont le club italien s'inspire pour ses idées.

Suwarso a déclaré : « En ce qui concerne notre philosophie de jeu, nous voulons ressembler au Barça. Nous voulons miser sur la possession du ballon, le pressing haut, le contrôle de la possession et proposer un football attrayant. »

Fàbregas est passé par l'académie de La Masia et connaît de près le style qui a fait du Barça, sous la direction de Pep Guardiola, une référence mondiale du football.

En Italie, Fàbregas applique tout ce qu'il a appris, quelle que soit l'identité de l'adversaire qu'il affronte. Mais le pari de Suwarso sur le « modèle Barça » va même au-delà de la présence de Cesc Fàbregas lui-même à la tête du staff technique.

Le président de Côme a déclaré : « Nous partons de notre identité de jeu. Quel type de football voulons-nous proposer ? Et comment voulons-nous jouer ? Nous voulons que cette identité demeure constante, même après de nombreux changements au niveau des entraîneurs. »

En d'autres termes, Côme ne veut pas que son style de jeu repose exclusivement sur Cesc Fàbregas.

Mais le Barça n'est pas le seul club dont Côme s'inspire pour ses idées. Suwarso sait que le développement du club dépend aussi de la planification sportive et de la détection des talents, et sur ces deux aspects, le club possède d'autres modèles à suivre.

Suwarso a expliqué : « Si l'on parle de détection des talents, il est clair que Brighton et Brentford sont devenus les deux modèles auxquels aspirent tous les clubs. En même temps, nous essayons de trouver des joueurs qui ne reçoivent pas la reconnaissance qu'ils méritent, mais qui sont capables de s'adapter à notre système, en nous appuyant sur des modèles similaires à ceux qu'ont utilisés Brighton et Brentford. »

Jusqu'à présent, le plan se déroule de la meilleure manière possible. En l'espace de quelques années, Côme est passé de la compétition dans les divisions inférieures du football italien à l'affrontement des grands clubs européens.