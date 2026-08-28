Avec une offre exceptionnelle : le Bayern Munich séduit Olise pour l'éloigner du Real Madrid

Le Bayern Munich cherche à prolonger le contrat de son ailier français, Michael Olise, une démarche qui reflète la grande confiance du club envers le joueur et sa volonté d'en faire l'un des piliers de son projet dans les années à venir.

Selon le quotidien « L'Équipe », les dirigeants du Bayern Munich souhaitent prolonger le contrat d'Olise et lui accorder le salaire le plus élevé du club, dans le but d'assurer son maintien au sein de l'équipe sur le long terme, bien que son contrat actuel court déjà jusqu'en 2029.

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Olise, âgé de 24 ans, est l'un des joueurs les plus en vue du Bayern Munich depuis son arrivée au club en provenance de Crystal Palace, à l'été 2024.

Le Bayern Munich veut faire d'Olise l'un des piliers de son projet à long terme, et il est prêt à consentir d'importants efforts financiers pour le conserver. Bien que l'international français rêvait de rejoindre le Real Madrid, il restera au moins une saison supplémentaire en Allemagne.

Selon « L'Équipe », Olise a trouvé au Bayern l'environnement adéquat pour élever son niveau, en plus de sa bonne relation avec l'entraîneur Vincent Kompany, qui l'a aidé à franchir un cap.

En cas d'accord sur la prolongation, le dirigeant du club bavarois devra – très probablement – inclure une clause libératoire dans le nouveau contrat, ce qui n'existait pas dans le premier.

Harry Kane et Jamal Musiala étaient les deux joueurs les mieux payés du Bayern Munich, en avril 2026, avec environ 2,1 millions d'euros par mois chacun.

Le classement des cinq salaires mensuels bruts les plus élevés des joueurs du Bayern Munich, en avril dernier, était le suivant :

Harry Kane – 2,1 millions d'euros Jamal Musiala – 2,1 millions d'euros Manuel Neuer – 1,75 million d'euros Joshua Kimmich – 1,66 million d'euros Dayot Upamecano – 1,66 million d'euros

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