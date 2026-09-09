Les joueurs du Barça ont fait de la conquête de la Ligue des champions leur priorité absolue cette saison, d'autant que le titre européen manque aux vitrines du club catalan depuis 2015.

Le club catalan n'avait pas connu une telle déclaration d'intention aussi collective et publique depuis longtemps. L'entraîneur Hansi Flick comme la vedette Lamine Yamal l'ont confirmé lors de la conférence de presse ayant précédé la première apparition européenne de l'équipe au Camp Nou face à Feyenoord, ce mercredi soir.

Pour entretenir cet enthousiasme, la logique voudrait qu'une équipe au complet soit alignée pour ce match d'ouverture continental, mais l'entraîneur n'a livré aucun indice, ni verbalement ni durant les entraînements, selon le journal « Mundo Deportivo ».

Le quotidien catalan a indiqué que Jules Koundé débuterait au poste d'arrière droit à la place d'Éric García, suspendu et qui s'est blessé au nez lors du dernier match contre Valence, seul changement dans l'équipe par rapport à la précédente rencontre.

De l'autre côté, Xavi Espart, produit polyvalent de l'académie, débuterait au poste d'arrière gauche, tandis que Joan García serait le gardien titulaire.

Pau Cubarsí et Gerard Martín débuteraient dans l'axe de la défense, alors que le milieu de terrain serait mené par le duo Rodri et Pedri, avec devant eux Fermín López, après sa prestation remarquée à Mestalla.

Au milieu offensif, on retrouvera le trio composé de Lamine Yamal, auteur de quatre buts lors des deux derniers matches, à son poste sur l'aile droite sans changement, d'Anthony Gordon, auteur de cinq passes décisives, sur l'aile gauche, et de Raphinha, meilleur buteur du championnat avec six buts en quatre matches, qui mène l'équipe titulaire.

Ainsi, la composition attendue serait la suivante :

Gardien de but : Joan García.

Défense : Koundé, Cubarsí, Martín, Espart.

Milieu de terrain : Pedri, Rodri, Fermín López.

Attaque : Yamal, Gordon, Raphinha.

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