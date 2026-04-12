Avec la bénédiction de Florentino Pérez, le Real Madrid envisage sérieusement le retour de Toni Kroos

Le Real Madrid envisage de faire revenir son ancienne star allemande, Toni Kroos, pour qu’il occupe un rôle clé dans l’avenir du club. À Valdebebas, tous s’accordent à penser que le retour de l’ex-milieu de terrain fera la différence.

Les dirigeants estiment que le moment est venu de le faire revenir non pas en tant que joueur – bien qu’il en soit encore capable, tant il a préservé sa condition physique –, mais pour qu’il apporte son expérience au milieu de terrain et épaule Arbeloa ainsi que ses anciens coéquipiers. La décision est actée, mais le rôle précis et les modalités restent à définir.

Selon le quotidien espagnol AS, les dirigeants souhaitent combler le vide laissé par le départ du milieu allemand il y a deux ans. Son arrivée est programmée pour le début de la saison prochaine, et il devrait prendre place au sein de la structure sportive du club.

Conscient de l’importance de son expérience, le club est convaincu que sa présence au quotidien à Valdebebas profitera à l’ensemble de l’institution, quel que soit le poste finalement occupé, une fois l’accord finalisé.

Le souvenir de ses adieux émus au Bernabéu, suivis six jours plus tard par un sixième titre en Ligue des champions, reste gravé dans les mémoires. scellant ainsi une fin parfaite à sa carrière au moment qu’il jugeait opportun, sans rechercher autre chose qu’un adieu en beauté, à l’image de l’élégance dont il faisait preuve chaque jour sur la pelouse.

Les relations entre le club, Florentino Pérez et le joueur allemand sont excellentes et n’ont jamais connu le moindre accroc, que ce soit durant sa carrière, lors de ses adieux ou depuis qu’il a quitté le quotidien du football. Le président est d’ailleurs le premier à parier sur le retour de la star allemande.

Bien installé à Madrid avec sa famille, Kroos a ouvert une académie de football à Boadilla del Monte et a déjà ramené deux fois ses jeunes poulains à Valdebebas pour des oppositions face au Real.



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