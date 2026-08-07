Avec l'aide de Hakimi : la piste d'Ibiza dessine les contours des débuts de Mbappé avec le Real Madrid

L'attaquant français Kylian Mbappé poursuit sa préparation physique en vue de son retour aux entraînements du Real Madrid, après avoir mis à profit les derniers jours de ses vacances estivales sur l'île d'Ibiza pour retrouver sa forme physique avant le coup d'envoi de la nouvelle saison.

Le journal espagnol Marca a rapporté que l'attaquant du Real Madrid passe les derniers jours de ses vacances estivales à Ibiza, l'une de ses destinations préférées durant l'été, où il est apparu ces derniers jours en train de s'entraîner sur les pistes de Sánchez et Vidal, afin de retrouver son rythme physique en prévision d'une saison désormais imminente.

L'île continue de jouer le rôle de point de départ de sa préparation physique, aux côtés du préparateur physique du Real Madrid, Sebastián Devilaz.

Ces mêmes installations sportives ont accueilli la présence de la star marocaine Achraf Hakimi, latéral du Paris Saint-Germain, qui a profité du même endroit pour retrouver sa condition physique avant de rejoindre son équipe.

Après avoir été aperçus il y a quelques semaines en train de profiter de leurs vacances sur l'île, les deux joueurs ont cette fois-ci troqué cette ambiance de détente contre des séances d'entraînement sur la piste d'athlétisme, conscients de l'approche du début des compétitions.

Les joueurs d'Ibiza, qui s'entraînaient dans les mêmes installations, ont également tenu à immortaliser des photos souvenirs avec les deux stars.

Ces vacances interviennent après une longue saison et une Coupe du monde marquée par un niveau d'exigence élevé.

Mbappé devrait retrouver la cité sportive du Real Madrid à Valdebebas au cours de la semaine prochaine, où il découvrira une équipe différente de celle qu'il avait quittée.

Le Portugais José Mourinho assure la direction technique de l'équipe merengue, tandis que plusieurs nouveaux visages ont rejoint les rangs du Real Madrid.

Sur le plan offensif, le club a renforcé ses options en recrutant Yan Diomande, en plus de la prolongation du contrat de Vinícius Júnior jusqu'en 2032, si bien que Mbappé fera son retour au Real Madrid dans une nouvelle configuration, tout en conservant les mêmes ambitions que celles portées par le club.