Espanyol - Real Madrid : détails du match

LaLiga - Journée 2 22 août 2026 - 15:30 RCDE Stadium

Le coup d'envoi entre le RCD Espanyol et le Real Madrid sera donné le 22 août 2026 à 19h30 GMT (15h30 EST / 20h30 BST / 21h30 SAST).

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Le décor catalan : un élan de début de saison mis à l'épreuve à Barcelone

Le RCD Espanyol reçoit le géant espagnol du Real Madrid au RCDE Stadium pour une affiche de prestige de la 2e journée de Liga. Après une performance marquante lors de son entrée en matière, le club catalan tentera de s'appuyer sur le soutien bruyant de son public et de capitaliser sur sa dynamique du début de saison. Pour le Real Madrid, ce déplacement en Catalogne représente son premier test officiel à l'extérieur sur le plan national dans cet exercice, et prendre les trois points reste essentiel pour donner le rythme en tête du classement.

Le club catalan sur son nuage après son succès de la première journée

L'Espanyol aborde le choc de samedi avec une grande confiance après une large victoire 3-0 contre Levante lors de la première journée. L'attaquant Roberto Fernández s'est illustré avec un doublé clinique en première période, avant que Tyrhys Dolan n'ajoute un troisième but en fin de match pour sceller le résultat. Ce succès est venu conclure un été actif au cours duquel l'Espanyol a affûté son effectif à travers des amicaux estivaux face à des adversaires européens, avec notamment des matches nuls prolifiques contre Burnley et Middlesbrough.

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La tournée de préparation sans défaite du Real Madrid à travers l'Europe

Le Real Madrid arrive à Barcelone fort d'une pré-saison sans défaite. Le Real a débuté le mois d'août avec un match nul 2-2 contre la Fiorentina avant d'enchaîner des victoires face à Ferencváros et au Deportivo La Coruña. Il a bouclé sa préparation compétitive le 16 août de manière convaincante, en corrigeant le club de Bundesliga Schalke 04 sur le score de 3-0 à l'extérieur afin d'aborder la Liga avec un effectif pleinement prêt.

Historique des confrontations : doublé de Vinícius et domination madrilène

Les rencontres entre le Real Madrid et l'Espanyol ont historiquement tourné à l'avantage du club de la capitale, même si les matches au RCDE Stadium donnent régulièrement lieu à des duels physiques intenses. Lors de leur confrontation de championnat la plus récente, en mai 2026, le Real Madrid s'est imposé 2-0 sur la pelouse de l'Espanyol grâce à un doublé de Vinícius Júnior en seconde période. L'Espanyol aura à cœur de renverser la tendance cette fois, en s'appuyant sur sa solidité défensive et ses transitions rapides pour perturber la possession madrilène.

Compositions probables

Espanyol : Marko Dmitrović ; Rubén Sánchez, Jorrel Hato, Leandro Cabrera, Omar El Hilali ; Urko González de Zárate, Pol Lozano, Edu Expósito ; Tyrhys Dolan, Roberto Fernández, Rubén Sánchez

Real Madrid : Thibaut Courtois ; Denzel Dumfries, Ibrahima Konaté, Dean Huijsen, Marc Cucurella ; Federico Valverde, Aurélien Tchouaméni, Jude Bellingham ; Brahim Díaz, Kylian Mbappé, Vinícius Júnior

Actualités des équipes et effectifs

L'entraîneur de l'Espanyol, Manolo Gonzalez, doit composer sans Javier Puado, Kike Garcia et Edu Exposito, tous blessés avant cette rencontre. Aucune suspension n'est signalée du côté des locaux, et aucune composition probable confirmée n'a été fournie. Des mises à jour seront ajoutées à l'approche du coup d'envoi à mesure que la situation évoluera.

L'entraîneur principal du Real Madrid, Jose Mourinho, fait face à une liste d'absents plus longue, avec Rodrygo, Eder Militao, Raul Asencio, Thiago Pitarch, Aurelien Tchouameni et Ferland Mendy tous forfaits sur blessure. Aucune suspension n'est en vigueur pour les visiteurs, et aucun onze probable confirmé n'a été communiqué avant le match.

Forme

Les cinq derniers résultats de l'Espanyol comprennent une victoire, trois matches nuls et une défaite. Sa sortie compétitive la plus récente s'est soldée par un succès 3-0 à domicile contre Levante en Liga le 16 août, ce qui a offert un départ positif dans la saison de championnat. En pré-saison, l'équipe avait fait match nul 3-3 avec Middlesbrough et avait été tenue en échec 2-2 par Burnley avant ce résultat.

Les cinq derniers matches du Real Madrid ont produit quatre victoires et un match nul. Le Real a conclu sa pré-saison par une victoire 3-0 contre Schalke 04 le 16 août, après un succès 1-0 face au Deportivo de A Coruna le 12 août et une victoire 1-2 contre Ferencvaros le 8 août. Ses seuls points perdus sur cette série sont venus d'un match nul 2-2 contre la Fiorentina. Madrid a marqué 10 buts et en a encaissé quatre lors de ces cinq rencontres, avec une attaque régulière tout au long de la période de préparation.

Historique des confrontations directes

La rencontre la plus récente entre ces deux équipes s'est terminée sur un 0-2 en faveur du Real Madrid au RCDE Stadium en Liga le 3 mai 2026. Avant cela, le Real Madrid avait battu l'Espanyol 2-0 à domicile en septembre 2025, même si l'Espanyol s'était imposé 1-0 au RCDE Stadium en février 2025. Sur les cinq dernières confrontations directes en Liga, le Real Madrid présente le meilleur bilan avec trois victoires contre une pour l'Espanyol, avec un match également remporté par l'Espanyol. Le résultat le plus net sur cette série a été la victoire 4-1 du Real Madrid en septembre 2024.