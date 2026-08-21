Premier League - Journée 1 22 août 2026 - 07:30 The MKM Stadium

Le match entre Hull City et Manchester United débutera le 22 août 2026 à 7 h 30 EST et 12 h 30 GMT.

Les Tigers retrouvent Manchester United lors de la 1re journée

Hull City retrouve la Premier League samedi après un passage de neuf ans dans les divisions inférieures, et sa récompense est un choc lors de la journée d'ouverture contre le géant Manchester United.

Comment Hull en est arrivé là ?

Hull a retrouvé la terre promise de la Premier League après s'être qualifié pour les play-offs de Championship de la saison dernière lors de la dernière journée de la saison régulière, avant d'enchaîner avec des victoires contre Millwall en demi-finale puis Middlesbrough en finale. Le club a été très actif sur le marché des transferts, avec l'arrivée de 14 nouveaux joueurs pour l'aider à faire face aux exigences du football de très haut niveau. Les Tigers avaient commencé la saison dernière comme principaux favoris à la relégation en Championship et ont encaissé 66 buts en championnat, soit le quatrième total le plus élevé. Dire que leur présence en finale des play-offs, puis leur victoire, a été une surprise serait encore en dessous de la réalité.

Beaucoup dépendra du héros de la finale des play-offs Oli McBurnie, auteur de 19 buts la saison dernière.

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Les recrues de Hull

Hull a procédé à de profonds changements dans son effectif. Jusqu'ici, 11 joueurs, Jack Butland, Hidemasa Morita, Matt Targett, Óscar Zambrano, Jens Hjertø-Dahl, Elliot Stroud, Konstantinos Tzolakis, Lucas Herrington, Joe Gelhardt, Lucas Gourna-Douath et la recrue la plus chère de l'histoire du club, le défenseur central Nobel Mendy, arrivé du Rayo Vallecano pour un peu plus de 20 M£, ont débarqué.

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Carrick peut-il reprendre là où il s'était arrêté ?

Lors de la seconde moitié de la saison 2025-2026, Manchester United a été l'une des meilleures équipes d'Europe sous les ordres de l'entraîneur intérimaire Michael Carrick. L'ancien milieu de terrain de United a transformé le destin de l'équipe après une première moitié de campagne catastrophique sous Ruben Amorim. Le technicien de 44 ans a hérité d'un effectif classé 10e au championnat et l'a transformé en une équipe capable de battre Arsenal, Liverpool et Manchester City en l'espace de quatre mois. Cette série de 12 victoires, trois nuls et deux défaites en 17 matches de Premier League lui a valu un contrat permanent de deux ans.

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Une charge de travail supplémentaire pour l'effectif de United

Un solde net de dépenses de 55 M£ cet été a vu les milieux de terrain Andrey Santos et Youri Tielemans rejoindre le club en provenance de Chelsea et d'Aston Villa respectivement. United disputera la Ligue des champions pour la première fois depuis trois ans et cela exercera sans aucun doute une pression supplémentaire sur son effectif. Rasmus Hojlund a été vendu à Naples pour 38 M£ tandis que Casemiro, Jadon Sancho et Tyrell Malacia sont tous partis libres. Marcus Rashford revient après un prêt à Barcelone, mais il n'est toujours pas certain qu'il soit encore à Old Trafford pour la nouvelle saison. Le wonger de 18 ans Tynan Thompson est arrivé de Tottenham Hotspur dans le cadre d'un transfert à 8 M£. United fait face à une rude concurrence pour les places en attaque avec Amad Diallo, Benjamin Sesko, Bryan Mbeumo et Matheas Cunha, tous déjà confirmés à ce niveau. La défense centrale est un sujet d'inquiétude pour United, Matthijs de Ligt et Lenny Yoro étant tous deux aux prises avec des blessures persistantes. Bruno Fernandes reste le talisman du club. Le meneur de jeu portugais a battu la saison dernière le record du nombre de passes décisives sur une seule saison de Premier League, avec 21 buts créés pour ses coéquipiers.

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Compositions probables

Hull (4-2-3-1) : Tzolakis ; Coyle, Ajayi, Mendy, Targett ; Slater, Crooks ; Belloumi, Morita, Stroud ; McBurnie.

Manchester United (4-2-3-1) : Lammens ; Dalot, Maguire, Martinez, Shaw ; Tielemans, Mainoo ; Mbeumo, Fernandes, Cunha ; Sesko.

Actualités des équipes et effectifs

Hull City aborde ce match avec un nombre important de joueurs indisponibles. Jakirovic doit se passer du gardien Jack Butland, des défenseurs John Egan, Cody Drameh, Charlie Hughes et Jens Hjertø-Dahl, des milieux Darko Gyabi, Paddy McNair, Matty Jacob et Oscar Zambrano, ainsi que des attaquants Liam Millar et Enis Destan. Aucun onze de départ probable n'a été confirmé, et des mises à jour seront ajoutées à l'approche du coup d'envoi.

Manchester United doit également composer avec des inquiétudes liées aux blessures avant ce déplacement vers le nord. Carrick ne peut pas compter sur Manuel Ugarte, Lisandro Martinez, Matthijs de Ligt, Kobbie Mainoo, Benjamin Sesko, Karl Darlow, Mason Mount ou Tom Heaton. Aucune composition confirmée n'a été publiée, et d'autres nouvelles de l'équipe sont attendues à mesure que le match approche.

Forme

Les cinq derniers résultats de Hull City montrent trois victoires, un nul et une défaite. Sa sortie la plus récente s'est soldée par une défaite 2-0 contre l'Eintracht Francfort en amical le 8 août, tandis que son précédent résultat en compétition était une victoire 1-0 contre Middlesbrough en Championship le 23 mai. Le club a également battu Konyaspor 3-0 et Rizespor 2-1 en pré-saison, inscrivant sept buts sur ses cinq matches tout en en concédant cinq.

Les cinq derniers matches de Manchester United ont donné trois victoires, un nul et une défaite. Sa rencontre la plus récente a été un nul 1-1 contre Leeds United le 12 août, que United a remporté aux tirs au but. Le club a également fait match nul 1-1 contre le Paris Saint-Germain et battu l'Atletico Madrid 2-1, tandis que le succès retentissant 5-0 contre Rosenborg a été le résultat marquant de sa pré-saison. United a marqué neuf buts sur ces cinq matches et en a concédé quatre, même si la défaite contre Wrexham plus tôt en pré-saison reste une tache notable.

Historique des confrontations

La rencontre la plus récente entre ces deux clubs remonte à février 2017, lorsque les deux équipes s'étaient quittées sur un nul 0-0 en Premier League à Old Trafford. Sur les cinq dernières confrontations recensées, United présente le meilleur bilan avec deux victoires, contre une pour Hull et deux nuls. L'unique victoire de Hull dans cette série est survenue en Carabao Cup en janvier 2017, avec un succès 2-1 à domicile, tandis que United avait remporté le match aller 2-0.