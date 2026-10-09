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Avant-match Barcelone - Getafe en Liga : tout ce que vous devez savoir

FC Barcelone vs Getafe
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Getafe

Présentation complète du match FC Barcelone - Getafe CF en Liga. Nous passons en revue les résultats de la 7e journée, la forme des deux équipes et les principaux enjeux avant cette rencontre de samedi soir au Spotify Camp Nou.

Barcelone - Getafe : détails du match

crest
LaLiga - Journée 8
Spotify Camp Nou

Le coup d'envoi de FC Barcelone - Getafe CF sera donné le 10 octobre 2026 à 16h30 GMT (12h30 EST / 17h30 BST / 18h30 SAST).

Le leader reçoit les solides Azulones

Le FC Barcelone retrouve le Spotify Camp Nou pour recevoir Getafe CF lors de la 8e journée de la saison 2026-2027 de Liga. Porté par un parcours domestique parfait avant la trêve internationale d'octobre, le Barça vise à tirer profit de l'avantage du terrain pour préserver sa série de victoires en tête du classement. Pour Getafe, se rendre en Catalogne après une victoire à domicile nécessaire avant la trêve représente un énorme test pour son organisation défensive face à l'attaque la plus prolifique du championnat.

Sevilla FC v FC Barcelona - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images

Le succès des Blaugrana à Séville prolonge la série

Le FC Barcelone aborde la rencontre de samedi en pleine forme après avoir décroché une victoire 3-1 à l'extérieur contre le Séville FC au Ramón Sánchez-Pizjuán lors de la 7e journée, le 19 septembre. Ce succès a suivi un large triomphe 7-2 à domicile contre le Racing de Santander et une victoire 5-1 en Ligue des champions face à Feyenoord. Avec 21 points pris sur 21 possibles lors de ses sept premiers matches de Liga, l'équipe d'Hansi Flick aborde le week-end avec une confiance maximale.

Getafe CF v Malaga CF - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images

L'élan de Getafe avant la trêve : le but d'Azón fait tomber Málaga

Getafe se déplace à Barcelone encouragé après avoir mis fin à une série sans victoire grâce à un succès 1-0 à domicile contre Málaga CF lors de la 7e journée, le 20 septembre. L'attaquant Iván Azón a frappé tardivement, à la 85e minute, pour offrir les trois points à l'Estadio Coliseum. Ce résultat a permis à l'équipe de José Bordalás de remonter dans le ventre mou du classement après de courtes défaites contre le Real Betis (1-0) et Osasuna (1-0) plus tôt en septembre.

Affiche au Camp Nou

Sur le plan tactique, les confrontations entre ces deux équipes opposent des styles contrastés : le pressing haut et la possession fluide de Barcelone face au bloc défensif discipliné et physique de Getafe. Le Barça comptera sur la créativité de Lamine Yamal, Pedri et Raphinha pour percer le bloc bas de Getafe et servir Robert Lewandowski. De son côté, Getafe s'appuiera sur la stabilité axiale de Nemanja Gudelj et Djene Dakonam tout en cherchant à lancer Enes Ünal et Iván Azón en contre-attaques rapides. Avec des points précieux en jeu, le duel de samedi promet un match de Liga captivant.

Compositions probables

Barcelone : J Garcia ; E Garcia, Cubarsi, Martin, Espart ; Fermin, Rodri, Pedri ; Yamal, Olmo, Gordon

Getafe : Soria ; Garcia, Djene, Romero, Mojica ; Martin, Terrats, Gudelj, Francho, Satriano ; Unal

Infos d'équipe et effectifs

FC Barcelone vs Getafe Équipes probables

4-2-3-1
FC Barcelone crest
FC Barcelone
BAR
Formation
Getafe crest
Getafe
GET
4-5-1
D. LivakovicD. LivakovicJ. CanceloJ. CanceloG. MartinG. MartinP. CubarsiP. CubarsiJules KoundéJules KoundéL. YamalL. YamalF. LopezF. LopezRodriRodriA. GordonA. GordonPedriPedriG. JesusG. JesusD. SoriaD. SoriaJ. MojicaJ. MojicaDjeneDjeneA. GarciaA. GarciaZ. RomeroZ. Romeroteam-logoF. SerranoB. MayoralB. MayoralI. AzonI. AzonN. GudeljN. GudeljR. TerratsR. TerratsE. UnalE. Unal
Getafe crest
Getafe
GET
4-2-3-1
FC Barcelone

Onze de départ

Getafe

Entraineur

  • H. Flick
  • P. Bordalas

Barcelone est privé de plusieurs joueurs avant cette rencontre. Roony Bardghji, Frenkie de Jong, Andreas Christensen, Jesse Bisiwu et Eric Garcia sont tous annoncés blessés. Raphinha figure également parmi les absents, même s'il a passé des examens médicaux après une alerte à la blessure durant la trêve internationale et qu'aucune lésion grave à la cuisse n'a été décelée, ce qui signifie que son statut pourrait être actualisé à l'approche du coup d'envoi. Aucune suspension n'est actuellement signalée pour l'équipe à domicile.

Getafe est privé de Christantus Uche, Juanmi, Kiko et Abdelkabir Abqar en raison de blessures. Aucune suspension n'est recensée pour l'équipe visiteuse, et des mises à jour concernant les deux effectifs seront ajoutées dès qu'elles seront disponibles.

Forme

BAR

BAR - Forme

VAL
V0-5
FEY
V5-1
LEV
V2-4
SAN
V7-2
SEV
V1-3
But marqué (encaissé)
24/6
Matchs avec plus de 2,5 buts
5/5
Les deux équipes ont marqué
4/5
GET

GET - Forme

OSA
D1-0
CEL
N1-1
COR
N1-1
BET
D1-0
MAL
V1-0
But marqué (encaissé)
3/4
Matchs avec plus de 2,5 buts
0/5
Les deux équipes ont marqué
2/5

Barcelone a remporté ses cinq derniers matches, avec des victoires lors de quatre rencontres de Liga et d'un match de Ligue des champions. Le club a battu le Séville FC 3-1 lors de sa sortie la plus récente et avait auparavant inscrit sept buts contre le Racing Santander dans un succès 7-2. Sur ces cinq matches, l'équipe a marqué 20 buts et en a encaissé sept, ce qui reflète une formation en grande réussite offensive.

Les cinq derniers matches de Getafe ont produit une victoire, deux nuls et deux défaites. Son résultat le plus récent a été un court succès 1-0 face à Malaga, même si l'équipe s'est inclinée contre le Real Betis et Osasuna sur le même score. Elle a fait match nul 1-1 contre le Deportivo de A Coruna et le Celta Vigo, avec cinq buts marqués et quatre encaissés sur l'ensemble de ces cinq rencontres.

Historique des confrontations

Face à face

FC BarceloneNulGetafe
4
1
0
LaLiga
Getafe badge
Getafe
GET
0
FC Barcelone badge
FC Barcelone
BAR
2
FDM
LaLiga
FC Barcelone badge
FC Barcelone
BAR
3
Getafe badge
Getafe
GET
0
FDM
LaLiga
Getafe badge
Getafe
GET
1
FC Barcelone badge
FC Barcelone
BAR
1
FDM
LaLiga
FC Barcelone badge
FC Barcelone
BAR
1
Getafe badge
Getafe
GET
0
FDM
LaLiga
FC Barcelone badge
FC Barcelone
BAR
4
Getafe badge
Getafe
GET
0
FDM
11Buts marqués1
Matchs au-delà des 2.5 buts2/5
Les deux équipes ont marqué1/5

La rencontre la plus récente entre ces deux équipes s'est soldée par une victoire 2-0 de Barcelone sur la pelouse de Getafe en avril 2026. Sur les cinq derniers face-à-face en Liga, Barcelone en a remporté quatre et en a fait un nul, sans que Getafe ne parvienne à s'imposer durant cette série. Barcelone a inscrit 11 buts lors de ces cinq matches et n'en a concédé que deux.

Classement

#PVNDBPA+/-PtsForme
1
FC BarceloneFC BarceloneBAR
7700317+2421
V
V
V
V
V
2
Atlético MadridAtlético MadridATM
7511167+916
V
V
V
D
V
3
Bétis SévilleBétis SévilleBET
751197+216
N
V
V
V
D
4
Real MadridReal MadridRMA
7502188+1015
D
V
V
D
V
5
FC SévilleFC SévilleSEV
7412109+113
D
V
V
N
D
6
Deportivo AlavesDeportivo AlavesALA
7322116+511
N
D
D
V
V
7
Deportivo de A CorunaDeportivo de A CorunaCOR
7241108+210
N
D
N
V
V
8
Real SociedadReal SociedadRSO
7313913-410
V
D
V
N
V
9
VillarrealVillarrealVIL
72231312+18
V
V
D
D
D
10
Athletic BilbaoAthletic BilbaoATH
622276+18
N
N
V
V
D
11
GetafeGetafeGET
722347-38
V
D
N
N
D
12
Rayo VallecanoRayo VallecanoRAY
72231116-58
N
V
D
V
D
13
OsasunaOsasunaOSA
7223613-78
N
D
D
D
V
14
Celta VigoCelta VigoCEL
714286+27
V
N
N
N
D
15
Espanyol BarceloneEspanyol BarceloneESP
7214101007
D
D
V
N
D
16
Racing SantanderRacing SantanderSAN
72141121-107
D
D
V
D
V
17
LevanteLevanteLEV
6123812-45
D
D
N
V
N
18
ElcheElcheELC
71241117-65
V
D
N
D
D
19
FC ValenceFC ValenceVAL
7115413-94
D
V
D
D
D
20
MalagaMalagaMAL
7034312-93
D
D
N
N
D
Ligue des Champions
Coupe de l'UEFA
Qualification pour l'Europa Conférence League
Relégation

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