Barcelone - Getafe : détails du match

LaLiga - Journée 8 10 oct. 2026 - 12:30 Spotify Camp Nou

Le coup d'envoi de FC Barcelone - Getafe CF sera donné le 10 octobre 2026 à 16h30 GMT (12h30 EST / 17h30 BST / 18h30 SAST).

Le leader reçoit les solides Azulones

Le FC Barcelone retrouve le Spotify Camp Nou pour recevoir Getafe CF lors de la 8e journée de la saison 2026-2027 de Liga. Porté par un parcours domestique parfait avant la trêve internationale d'octobre, le Barça vise à tirer profit de l'avantage du terrain pour préserver sa série de victoires en tête du classement. Pour Getafe, se rendre en Catalogne après une victoire à domicile nécessaire avant la trêve représente un énorme test pour son organisation défensive face à l'attaque la plus prolifique du championnat.

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Le succès des Blaugrana à Séville prolonge la série

Le FC Barcelone aborde la rencontre de samedi en pleine forme après avoir décroché une victoire 3-1 à l'extérieur contre le Séville FC au Ramón Sánchez-Pizjuán lors de la 7e journée, le 19 septembre. Ce succès a suivi un large triomphe 7-2 à domicile contre le Racing de Santander et une victoire 5-1 en Ligue des champions face à Feyenoord. Avec 21 points pris sur 21 possibles lors de ses sept premiers matches de Liga, l'équipe d'Hansi Flick aborde le week-end avec une confiance maximale.

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L'élan de Getafe avant la trêve : le but d'Azón fait tomber Málaga

Getafe se déplace à Barcelone encouragé après avoir mis fin à une série sans victoire grâce à un succès 1-0 à domicile contre Málaga CF lors de la 7e journée, le 20 septembre. L'attaquant Iván Azón a frappé tardivement, à la 85e minute, pour offrir les trois points à l'Estadio Coliseum. Ce résultat a permis à l'équipe de José Bordalás de remonter dans le ventre mou du classement après de courtes défaites contre le Real Betis (1-0) et Osasuna (1-0) plus tôt en septembre.

Affiche au Camp Nou

Sur le plan tactique, les confrontations entre ces deux équipes opposent des styles contrastés : le pressing haut et la possession fluide de Barcelone face au bloc défensif discipliné et physique de Getafe. Le Barça comptera sur la créativité de Lamine Yamal, Pedri et Raphinha pour percer le bloc bas de Getafe et servir Robert Lewandowski. De son côté, Getafe s'appuiera sur la stabilité axiale de Nemanja Gudelj et Djene Dakonam tout en cherchant à lancer Enes Ünal et Iván Azón en contre-attaques rapides. Avec des points précieux en jeu, le duel de samedi promet un match de Liga captivant.

Compositions probables

Barcelone : J Garcia ; E Garcia, Cubarsi, Martin, Espart ; Fermin, Rodri, Pedri ; Yamal, Olmo, Gordon

Getafe : Soria ; Garcia, Djene, Romero, Mojica ; Martin, Terrats, Gudelj, Francho, Satriano ; Unal

Infos d'équipe et effectifs

Barcelone est privé de plusieurs joueurs avant cette rencontre. Roony Bardghji, Frenkie de Jong, Andreas Christensen, Jesse Bisiwu et Eric Garcia sont tous annoncés blessés. Raphinha figure également parmi les absents, même s'il a passé des examens médicaux après une alerte à la blessure durant la trêve internationale et qu'aucune lésion grave à la cuisse n'a été décelée, ce qui signifie que son statut pourrait être actualisé à l'approche du coup d'envoi. Aucune suspension n'est actuellement signalée pour l'équipe à domicile.

Getafe est privé de Christantus Uche, Juanmi, Kiko et Abdelkabir Abqar en raison de blessures. Aucune suspension n'est recensée pour l'équipe visiteuse, et des mises à jour concernant les deux effectifs seront ajoutées dès qu'elles seront disponibles.

Forme

Barcelone a remporté ses cinq derniers matches, avec des victoires lors de quatre rencontres de Liga et d'un match de Ligue des champions. Le club a battu le Séville FC 3-1 lors de sa sortie la plus récente et avait auparavant inscrit sept buts contre le Racing Santander dans un succès 7-2. Sur ces cinq matches, l'équipe a marqué 20 buts et en a encaissé sept, ce qui reflète une formation en grande réussite offensive.

Les cinq derniers matches de Getafe ont produit une victoire, deux nuls et deux défaites. Son résultat le plus récent a été un court succès 1-0 face à Malaga, même si l'équipe s'est inclinée contre le Real Betis et Osasuna sur le même score. Elle a fait match nul 1-1 contre le Deportivo de A Coruna et le Celta Vigo, avec cinq buts marqués et quatre encaissés sur l'ensemble de ces cinq rencontres.

Historique des confrontations

La rencontre la plus récente entre ces deux équipes s'est soldée par une victoire 2-0 de Barcelone sur la pelouse de Getafe en avril 2026. Sur les cinq derniers face-à-face en Liga, Barcelone en a remporté quatre et en a fait un nul, sans que Getafe ne parvienne à s'imposer durant cette série. Barcelone a inscrit 11 buts lors de ces cinq matches et n'en a concédé que deux.