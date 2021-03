Avant Liverpool, Rodrygo affiche sa confiance

Face à Liverpool en quarts de finale de la Ligue des champions, Rodrygo voit le Real passer.

Le Real Madrid a décroché Liverpool lors du tirage au sort des quarts de finale de la Ligue des champions et l'ailier Rodrygo Goes estime que Los Blancos peuvent aller jusqu'au bout.

Le Brésilien admet que son équipe n'est peut-être pas la favorite pour remporter le trophée mais pense avoir une chance de le gagner.

"Plus vous avancez dans cette compétition, plus cela devient difficile. À ce stade, toutes les équipes sont vraiment fortes et Liverpool en fait partie", a-t-il déclaré à la FIFA.

"Ce seront deux grands matchs, c'est sûr, certain même. Le Real Madrid contre Liverpool est toujours un match entre deux géants historiques du football mondial. Je me souviens bien de la finale 2018, je l'ai vue et j'encourageais déjà Madrid. C'était une finale spéciale et mémorable."

Rodrygo a félicité son compatriote Casemiro pour son impact sur l'équipe et comment il l'a aidé à s'installer dans la capitale espagnole.

"C'est un phénomène. C'est un gars qui m'a beaucoup aidé depuis que je suis venu ici", a-t-il déclaré. "C'est une personne formidable. Je l'avais déjà vu jouer à la télévision et je pensais que c'était un joueur incroyable, mais il est encore meilleur que je ne le pensais."

L'article continue ci-dessous

"Casemiro est, sans aucun doute, le meilleur milieu de terrain défensif du monde."

Rodrygo est convaincu que Madrid peut remporter des titres cette saison. "Bien sûr, nous pouvons, c'est sûr. Il y a beaucoup de points à jouer. Nous travaillons très dur. L'année dernière, nous étions derrière Barcelone, mais nous avons organisé une séquence de victoires et remporté la Liga", se souvient-il.

"Nous devons refaire la même chose. Cette équipe se bat toujours jusqu'au bout et nous avons beaucoup de qualité. Je pense que les choses vont bien au bon moment et que nous avons de bonnes chances de devenir champions."