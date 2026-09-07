Slaven Bilić, le nouveau sélectionneur de la Croatie, a annoncé sa première liste, en préparation de la prochaine trêve internationale.

De nombreuses interrogations ont été soulevées ces derniers temps au sujet de l'avenir de Luka Modrić, la star du Milan AC, compte tenu de son âge avancé et du fait qu'il a atteint 41 ans.

Mais Bilić a décidé de retenir Luka Modrić dans sa première liste en tant que sélectionneur de la Croatie.

Vous pouvez discuter plus en profondeur des sujets et des actualités sur les forums de « Kooora ».

Le capitaine chevronné de la sélection croate continuera de représenter son pays durant la trêve internationale des mois de septembre et octobre, la première fois que la trêve internationale se prolonge sur trois semaines consécutives.

La Croatie entamera son parcours en phase de groupes de la Ligue des nations de l'UEFA face à la République tchèque le 26 septembre, suivie d'un match contre l'Espagne le 29 septembre.

En octobre, elle affrontera l'Angleterre le 3 du mois, puis à nouveau l'Espagne le 6 octobre.







