Le joueur brésilien Raphinha est déjà arrivé à Barcelone, ayant posé ses valises dans la ville ce jeudi, en provenance d'Australie, via Dubaï, où il se trouvait avec la sélection du Brésil durant l'actuelle trêve internationale.

Le journal « Sport » a indiqué que Raphinha était rentré avant la date prévue, après qu'un œdème à la cuisse droite l'a empêché de disputer l'intégralité du deuxième match amical du Brésil face à l'Australie.

Le voyage de retour a été long, puisque Raphinha a entamé son périple depuis Brisbane, a fait escale à Dubaï, et de là a pris le vol régulier à destination de Barcelone.

Le joueur devait initialement arriver vers 13 heures, mais il a atterri à Barcelone plus tard.

Barcelone et le joueur ont tous deux choisi de préserver le plus grand secret possible durant son retour et d'éviter les projecteurs lors de sa sortie de l'aéroport. C'est pourquoi les journalistes n'ont pas pu voir le joueur quitter l'installation, les services de sécurité du club ayant mené des manœuvres pour éloigner les journalistes de la zone d'arrivée du terminal 1 de l'aéroport d'El Prat.

Désormais, il faut attendre les examens médicaux qui seront réalisés, selon des sources internes au club, demain vendredi, afin de déterminer précisément l'étendue de la blessure.

L'optimisme règne au sein du Barça, avec la conviction que le problème ne dépassera pas les limites de l'œdème décelé par le staff médical de la sélection brésilienne.