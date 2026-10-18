Le joueur du Barça, Dani Olmo, a inscrit le cinquième but face au Real Betis au stade de La Cartuja, samedi dernier, après être entré en cours de jeu, abordant ainsi une semaine décisive dans sa meilleure forme, au cœur d'une concurrence féroce avec Fermin Lopez pour le poste de meneur de jeu, ce qui constitue un atout supplémentaire pour l'entraîneur Hansi Flick.

Selon le journal"Sport", Dani Olmo a choisi le moment idéal pour retrouver le chemin des filets, mettant fin à une disette qui durait depuis le 15 mars dernier, lorsqu'il avait marqué contre Séville au Camp Nou.

Depuis, le Barça et la sélection espagnole ont disputé 40 matchs, matchs amicaux compris, sans qu'Olmo ne parvienne à faire trembler les filets.

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Malgré cette disette, Olmo n'a pas cessé de faire la différence, puisqu'il a délivré 13 passes décisives durant cette période et a été un élément essentiel de la sélection espagnole sacrée championne du monde, après avoir pris part à tous les matchs de la compétition et délivré deux passes décisives.

Il compte également 4 passes décisives avec le Barça cette saison, en Liga et en Ligue des champions, et 3 autres avec la sélection en Ligue des nations, ce qui confirme que son influence ne se limite pas aux buts.

L'importance du but d'Olmo prend encore plus de relief alors que le Barça s'apprête à vivre une semaine extrêmement difficile, avec la réception du Paris Saint-Germain en Ligue des champions, puis le Clasico face au Real Madrid le 25 octobre. Deux rencontres qui pourraient peser sur le cours de la saison, et que Flick abordera avec un milieu de terrain qui a retrouvé confiance en lui.

D'après "Sport", Fermin a l'avantage au vu de ses performances cette saison, mais Flick cherche à offrir du temps de jeu à ses joueurs et à les faire alterner dans le onze de départ, allant même jusqu'à les aligner ensemble lors de certains matchs, derrière l'attaquant.

Fermin se distingue par son énergie et sa capacité à se projeter dans les zones de finition, tandis qu'Olmo apporte à l'équipe le calme, la vision et les passes décisives. Cela permet à Flick de choisir le profil le plus adapté en fonction de l'adversaire et des circonstances du match, tout en disposant d'un remplaçant capable d'en changer la physionomie, comme Olmo l'a fait face au Betis.

À l'approche des rencontres contre le Paris Saint-Germain et le Real Madrid, Flick doit prendre une décision importante quant au joueur sur lequel il s'appuiera au poste de meneur de jeu, mais Olmo a prouvé avec son dernier but qu'il était prêt à jouer un rôle décisif lors de la prochaine étape.



