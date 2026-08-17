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FC Basel v FC Barcelona - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport

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Avant le match contre Al Ahly : un message du Barça au sujet de Hamza Abdelkrim

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H. Abdelkarim
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Quelle est la réaction du club catalan ?

Le Barça a poursuivi ses éloges envers le jeune attaquant égyptien Hamza Abdelkarim, après que celui-ci a attiré tous les regards lors de la large victoire face à Bâle sur le score de 5-2, dans le match amical qui a opposé les deux équipes dans le cadre de la préparation du club catalan pour la nouvelle saison.

Le joueur de 18 ans est entré au début de la seconde période en remplacement d'Anthony Gordon, et n'a attendu que trois minutes pour laisser son empreinte en inscrivant le deuxième but du Barça, confirmant une nouvelle fois ses qualités de buteur qui ont attiré l'attention durant la période de préparation.

Le Barça a célébré la prestation de son joueur égyptien via son compte officiel sur la plateforme « X », en publiant une photo de Hamza après son but, accompagnée de la phrase : « Hamza possède un instinct de buteur inné. De nombreux buts en réserve. »


Ce message reflète la grande confiance du club dans le potentiel du joueur, devenu l'une des principales révélations de la période de préparation, au vu des performances remarquables qu'il a livrées lors des matchs amicaux.

Hamza Abdelkarim a participé à toutes les rencontres de préparation du Barça avant le début de la saison, ce qui a renforcé ses chances d'apparaître avec l'équipe première, en particulier après le départ de Ferran Torres au Paris Saint-Germain et l'absence d'un véritable avant-centre dans l'effectif de l'entraîneur Hansi Flick jusqu'à présent.

Le joueur égyptien attend un nouveau défi avec le Barça, lorsqu'il affrontera son ancien club, Al Ahly, mercredi prochain, au Camp Nou, dans le cadre du match amical du Trophée Joan Gamper.

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