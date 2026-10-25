José Mourinho dirigera le Real Madrid ce dimanche soir, lors de son premier Clasico de son deuxième passage au club, et il est sans aucun doute très désireux d'infliger une défaite au Barça.

Le Barça accueille le Real Madrid au Camp Nou dans un match que le monde entier suivra, et qui s'annonce décisif pour toutes les parties. Au-delà de la rivalité historique, les Merengue doivent s'imposer, sous peine de risquer de se retrouver à neuf points de leur rival traditionnel au classement de la Liga.

Des joueurs comme Lamine Yamal et Kylian Mbappé s'efforceront également de donner le meilleur d'eux-mêmes. Mais s'il est un homme qui a beaucoup à perdre dans cette rencontre, et bien décidé à infliger une défaite à son rival ce soir, c'est José Mourinho.

Pourquoi Mourinho déteste-t-il le Barça ?

Le site « Foot Mercato » a publié un article sur la relation entre Mourinho et le Barça, affirmant que, pour une bonne raison, l'entraîneur portugais voue une véritable haine au FC Barcelone. Une haine réciproque, même si les tensions se sont quelque peu apaisées depuis son premier passage mouvementé à la tête du Real Madrid.

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Il faut dire que l'histoire de haine entre le « Special One » et le club catalan aurait pu être une histoire d'amour.

Les jeunes générations ne le savent peut-être pas, mais en 1996, le jeune José Mourinho est arrivé au Barça comme adjoint de Bobby Robson, qu'il connaissait au Portugal.

Il est ensuite resté au club malgré le limogeage de Robson un an plus tard, occupant différents postes au sein des staffs successifs, par exemple comme analyste vidéo, puis de nouveau comme entraîneur adjoint.

La frustration de Mourinho

Bien que de nombreux supporters du Barça se soient moqués de lui en le qualifiant de « traducteur » — car il traduisait effectivement les consignes de Robson à l'époque —, il jouissait d'une grande estime de la part des joueurs, parmi lesquels Carles Puyol, Xavi et Pep Guardiola, alors en pleine jeunesse.

Pourtant, la direction du club catalan n'a pas voulu lui confier un rôle de premier plan, certains allant même jusqu'à dire que son rêve était de devenir l'entraîneur de l'équipe première.

Cela aurait pu se concrétiser après son départ du club en 2000, son nom ayant été cité à plusieurs reprises comme candidat potentiel pour diriger l'équipe première.

En 2008, le club a sérieusement envisagé la chose… mais Laporta a finalement confié le poste à Guardiola.

Ces déceptions répétées ont laissé de profondes cicatrices chez l'entraîneur portugais.

En 2010, avant de prendre en main le Real Madrid, il a disputé une demi-finale de Ligue des champions avec l'Inter Milan contre le Barça, où les deux entraîneurs ont échangé de vives accusations lors de la conférence de presse qui a suivi le match, ce qui en a fait une cible des critiques des supporters du Barça.

Naturellement, l'hostilité entre les deux équipes s'est accentuée dès son arrivée au Real Madrid.

Avec la complexification de la situation médiatique et la difficulté de la concurrence sportive face à ce qui est considéré comme la meilleure équipe de l'histoire du Barça, José Mourinho a adopté d'emblée une stratégie offensive. Le « Special One » a ainsi intensifié ses apparitions médiatiques contre le club catalan, portant des accusations liées à l'arbitrage et lançant sa célèbre phrase « Por qué ? » (Pourquoi ?) après la demi-finale de la Ligue des champions en 2011, au cours de laquelle il a remis en question les décisions de plusieurs arbitres qu'il estimait avoir favorisé le Barça les années précédentes.

Quelle est la situation aujourd'hui ?

On dit aussi que le célèbre Clasico qui s'est soldé par une victoire 5-0 du Real Madrid en novembre 2010 l'a particulièrement affecté sur le plan émotionnel, de même que la présence de Pep Guardiola, acclamé par le public, a provoqué son mécontentement.

Sur le terrain, son équipe a joué avec une férocité notable, à quoi s'ajoute l'incident de la Supercoupe d'Espagne durant l'été 2011, lorsqu'il a mis le doigt dans l'œil de Tito Vilanova (alors membre du staff de Guardiola) lors d'une altercation verbale.

Pour Mourinho, créer une tension permanente avec le Barça relevait aussi d'une stratégie, visant à rassembler tous les supporters du Real Madrid derrière lui et à mettre la pression sur son rival.

Depuis son retour cet été, et après plusieurs semaines relativement calmes, il a rapidement rallumé la mèche de la rivalité, plus d'une décennie plus tard.

Même s'il est moins virulent et moins direct dans ses déclarations qu'il ne l'était au début de la décennie passée, le « Special One » ne manque pas une occasion de porter des accusations contre le Barça et les décisions arbitrales qu'il estime leur être favorables.

L'entraîneur portugais a d'ailleurs, en toute logique, évoqué l'affaire Negreira à plusieurs reprises depuis le début de la saison. Cela dit, il faut reconnaître que le discours de Mourinho cette saison ne trouve pas un grand écho auprès des supporters du Real Madrid, beaucoup l'accusant de chercher à détourner l'attention des véritables problèmes de l'équipe en parlant du Barça ou des arbitres.

Ce soir, au Camp Nou, José Mourinho affrontera son rival juré, et il ne fait aucun doute que tout autre résultat qu'une victoire serait pour lui une grande déception.