À quelques jours du coup d'envoi du premier Clasico de la saison, le Barça a infligé un coup de massue à son rival du Real Madrid, non pas sur le terrain, mais dans la bataille de la popularité et de l'intérêt mondial.

Le journal espagnol "Sport" a révélé que le club catalan a dominé le classement de l'intérêt numérique au cours du mois de septembre dernier avec une marge écrasante, enregistrant 10,6 millions de recherches et de requêtes, devançant le Real Madrid, deuxième avec seulement 7,32 millions.

Cette supériorité catalane intervient avant la confrontation tant attendue qui réunira les deux équipes dimanche prochain, le 25 septembre, au Camp Nou, dans le cadre de la dixième journée du championnat d'Espagne, pour le premier Clasico de la saison 2026/27, où toutes les conditions semblent jouer en faveur des Blaugrana, tant sur le plan numérique que sportif.

La Liga devance la Premier League

La supériorité du Barça ne s'est pas limitée au niveau des clubs, mais s'est répercutée sur l'ensemble de la compétition. Le championnat d'Espagne a dominé le classement des championnats les plus visités en septembre, enregistrant 39,74 millions de visites, devançant la Premier League anglaise qui a comptabilisé 37,66 millions de visites, signe évident du retour de l'éclat de la Liga grâce à ses équipes historiques comme l'Atlético de Madrid, le Real Betis, le Séville FC et Valence.

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Raphinha humilie Mbappé

Sur le plan des joueurs, les chiffres ont confirmé la domination catalane absolue. Le Brésilien Raphinha a dominé le classement des joueurs les plus recherchés au monde avec 4,24 millions de visites, soit près de trois fois ce qu'il avait réalisé en août (1,42 million), grâce à son début de saison tonitruant.

La surprise est venue de la pépite Lamine Yamal, qui occupe la deuxième place avec 3,94 millions de visites, tandis que le premier joueur du Real Madrid, à savoir Kylian Mbappé, n'apparaît qu'à la quatrième place avec seulement 2,28 millions de visites.

Un Clasico aux allures de leader

Le Barça aborde cette rencontre au sommet de son euphorie, en tête de la Liga avec un sans-faute de 27 points issus de 9 victoires consécutives, dans un début parfait, tandis que le Real Madrid occupe la troisième place avec 21 points après un début hésitant durant lequel il s'est appuyé sur des buts de dernières minutes pour engranger des points.

Malgré l'écart, le Clasico reste un match hors de toute prévision, réunissant les deux équipes les plus influentes et les plus populaires au monde, mais les chiffres avant le coup de sifflet initial n'ont qu'un seul mot à dire : le Barça est le maître des lieux.



