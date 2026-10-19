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Abobakr El Mokadem
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Avant le choc européen : Yamal avertit le PSG avec un message de trois mots

Paris Saint-Germain vs FC Barcelone
Paris Saint-Germain
FC Barcelone
Ligue des Champions
Jules Koundé
L. Yamal
France
Espagne

Lamine sera soumis à une énorme pression

Lamine Yamal, la star du Barça, a adressé un message au Paris Saint-Germain, avant le choc très attendu entre les deux équipes demain mardi, en Ligue des champions.

Le Paris Saint-Germain reçoit le Barça, demain mardi, dans le cadre de la troisième journée de la phase de ligue de la Ligue des champions.

 Ce match s'annonce extrêmement important, Lamine Yamal étant conscient qu'il sera soumis à une forte pression pour livrer une prestation remarquable. L'ailier de 19 ans a réalisé un début de saison exceptionnel, avec 9 buts marqués et 10 passes décisives en 11 matchs.

Lamine Yamal est arrivé dans la capitale française accompagné de ses coéquipiers du FC Barcelone, ce lundi, plein de confiance.

Dans un moment immortalisé par son coéquipier Jules Koundé sur son compte Snapchat, Yamal a adressé un message au Paris Saint-Germain en déclarant : « Paris, j'arrive ! ».

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